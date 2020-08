オンライン上の安全と言論の自由を左右するコンテンツ監視プロジェクト「GIFCT」が抱える問題とは？

・関連記事

テロのソーシャルメディア悪用を阻止する「クライストチャーチ宣言」にTwitter・Facebookなど大手テクノロジー企業や各国が合意 - GIGAZINE



自爆テロを受けてSNSをブロックしたスリランカ政府に賛否両論 - GIGAZINE



テロ組織「ISIL」が新型コロナに乗じたマスクの通販サイトを運営していたことが判明 - GIGAZINE



「Facebookはモラルが崩壊した病的なウソつきだ」とプライバシー委員が激しく批判 - GIGAZINE



イラクがTwitterやFacebookを遮断、その直後イラク全土のネットワークの約75%がダウン - GIGAZINE



ニュージーランドのモスクで銃乱射死者多数のテロ現地動画・ムービーまとめ - GIGAZINE



テキサス州の教会内で銃乱射事件が発生、少なくとも26人が死亡・実行犯も逃走途中に死亡 - GIGAZINE



2020年08月18日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.