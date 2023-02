「シン・仮面ライダー」に登場する仮面ライダーやクモオーグのマスクをワンダーフェスティバル2023[冬]で一足先に見てきました

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2023[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



映画「シン・仮面ライダー」プロモーション映像公開、「レッツゴー!!ライダーキック」にのせてサイクロン号が疾走 - GIGAZINE



庵野秀明が監督・脚本を担当する「シン・仮面ライダー」超特報映像公開、「風都探偵」「仮面ライダーBLACK SUN」映像化も決定 - GIGAZINE

2023年02月12日 10時25分00秒 in 取材, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.