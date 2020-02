2021年公開「シン・ウルトラマン」より「第一号雛形」「第二号雛形」の実物登場、まさに「真実と正義と美の化身」

・関連記事

ワンダーフェスティバル 2020[冬]開幕、全記事一覧まとめ - GIGAZINE



ワンフェス2020[冬]一般ディーラー要注目作品まとめ - GIGAZINE



ドールズフロントライン「NTW-20 貴族体験館」、ライフルやエプロンの細部までこだわったフィギュア造形の時代転換を感じられる作品に - GIGAZINE



映画「シン・ウルトラマン」ビジュアル公開、原点は成田亨氏の「真実と正義と美の化身」 - GIGAZINE



「シン・ウルトラマン」映画化決定、監督・樋口真嗣×脚本・庵野秀明のタッグ - GIGAZINE



2020年02月09日 11時25分00秒 in 取材, 映画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.