禍々しくチェンソーを構えるチェンソーマンやニャーコと一緒のパワーなどワンフェス2023[冬]の「チェンソーマン」フィギュアいろいろ
「ワンダーフェスティバル 2023[冬]」の会場に、いろいろなチェンソーマンやデンジ、マキマさんが立体で現れました。
Wonder Festival 2023 Winter | ワンダーフェスティバル2023【冬】公式サイトです。
https://wonfes.jp/specialsite/
3-17-01「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE」で圧倒的存在感を放っていた等身大チェンソーマン。
返り血を浴びてなおも戦おうとするチェンソーマンの躍動感ある姿が見られます。
「SHIBUYA SCRAMBLE FIGURE」には他にスケールフィギュアが展示されていました。「チェンソーマン マキマ」(原型・彩色：Design COCO(Art Director：CHIGA)｜販売元：(株)eStream)
血のことなどまったく気にしないマキマさん
「チェンソーマン 早川アキ」(原型・彩色：Design COCO(Art Director：CHIGA)｜販売元：(株)eStream)
足元からは狐が現れています
「チェンソーマン パワー」(原型・彩色：Design COCO(Art Director：CHIGA)｜販売元：(株)eStream)
トイレでのデンジとの1シーン
なお、足元にはニャーコが座っています。
3-14-01「S-FIRE」にはチェンソーマンとパワーが並んでいました。
「チェンソーマン フィギュア チェンソーマン」(原型師：宮國貴仁/エムアイシー｜彩色師：PLAMODE/エムアイシー)
両腕を構え口を開けたチェンソーマン
「チェンソーマン フィギュア パワー＆ニャーコ」(原型師：藤沢明／株式会社one、大久保一男／株式会社one｜彩色師：PLAMODE)
ニャーコを肩に乗せています
3-08-01「セガ」にも複数のチェンソーマンが。
「チェンソーマン ちょこのせ プレミアムフィギュア“チェンソーマン”」(2023年6月登場予定｜原型師：nico-Labo｜彩色師：nico-Labo)
「チェンソーマン ちょこのせ プレミアムフィギュア“デンジ”」(2023年5月登場予定｜原型師：nico-Labo｜彩色師：nico-Labo)
こちらは公安対魔特異4課組
「チェンソーマン Luminasta“チェンソーマン”」(登場中｜原型師：藤沢明、大久保一男(株式会社one)｜彩色師：PLAMODE)
＆「チェンソーマン Luminasta“パワー”」(2023年2月登場予定｜原型師：藤沢明、大久保一男(株式会社one)｜彩色師：PLAMODE)
足元にニャーコがすり寄っています
「チェンソーマン Luminasta“マキマ”」(2023年3月登場予定｜原型師：藤沢明、大久保一男(株式会社one)｜彩色師：PLAMODE)
©藤本タツキ／集英社・MAPPA
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