「地雷系ゆりね」や「水着エキュートちゃん」など邪神ちゃんドロップキックのフィギュアたちを撮影してきた



ワンダーフェスティバル 2026[冬]の会場に邪神ちゃんドロップキックのフィギュアが複数体展示されていたので撮影してきました。



アーセナルモケイ(卓番：6-19-13)のブースで「花園ゆりね(地雷)」を発見。





ちなみに、原作者のユキヲ氏によるイラストはこんな感じ。





顔をアップで撮影。





下からのアングル。





右側面からも撮影。





SMAP(卓番：4-26-01)のブースでは水着姿のエキュートを発見。





正面から撮影。





顔周辺はこんな感じ。





上から撮影。腰回りの肉感にこだわりを感じます。





アトリエ工場製作工房(卓番：5-26-03)のブースではパトラちゃんがおしおきされていました。





逆さ吊りパトラちゃん。





石抱きパトラちゃんフィギュア。どちらも悲痛かつコミカルな表情です。





なお、邪神ちゃんドロップキックは以下のリンク先で読めます。0～3話と最新2話が無料公開されています。



