2026年02月27日 11時15分 セキュリティ

iPhoneが「NATOの機密情報を扱えるデバイス」の認証を民生用デバイスとして初めて取得



2026年2月26日にiPhoneとiPadがドイツ政府のセキュリティテストに合格し、民生用デバイスとして初めて「NATOの機密情報を扱えるデバイス」に認定されたことが明らかになりました。



iPhone and iPad approved to handle classified NATO information - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2026/02/iphone-and-ipad-approved-to-handle-classified-nato-information/





iOS and iPadOS 26 with Indigo configuration - NATO Information Assurance

https://www.ia.nato.int/niapc/Product/Indigo-26_968





iPhoneとiPadはドイツの情報セキュリティ庁(BSI)によるセキュリティテストを受け、NATOの機密情報を扱えるデバイスとして認定されました。NATOの承認済み製品ページには「iOS 26やiPadOS 26はAppleシリコンとシームレスに連携し、OSとデータを安全に保つための高度なセキュリティ機能とプライバシー機能を提供する」と記されています。



NATOのページには「A19プロセッサとM5プロセッサに搭載された『Memory Integrity Enforcement』は業界初の常時対応型メモリ安全性を実現しています。このMemory Integrity Enforcementはメモリ安全性に関する消費者向けOS史上最大の進歩です」とも記されており、iPhone 17シリーズやiPad Proに搭載されたセキュリティ技術を絶賛しています。



Appleのセキュリティ部門を率いるイヴァン・クルスティッチ氏は「iPhoneが登場する以前は、高度なセキュリティを備えたデバイスは多額の投資を実行できる政府機関や企業組織にしか提供されていませんでした。Appleはすべてのユーザーのために世界で最も安全なデバイスを開発しました。そして、Apple製品の保護機能はNATO加盟国の保証要件を満たしました。これは他に類を見ない成果です」と述べ、NATOに認定されるほどのセキュリティ機能を一般ユーザー向けにも提供していることをアピールしています。



なお、iPhoneやiPadには「ロックダウンモード」という高度なセキュリティ機能も搭載されています。ロックダウンモードはサイバー攻撃の標的となっている人のために設計されたシステムで、デバイスの一部機能を制限する代わりにサイバー攻撃に対する耐性を最大限に高めることができます。2026年2月には「FBIがジャーナリストのiPhoneを押収したものの、ロックダウンモードに阻まれて情報にアクセスできなかった」という事例が報じられています。



