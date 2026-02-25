2026年02月25日 12時05分 AI

「Claudeの制限撤廃か関係断絶か」とヘグセス国防長官がAnthropicに警告



アメリカ軍が機密性の高い作業に利用する唯一のAIモデル「Claude」について安全対策の制限解除を求めている一件で、ピート・ヘグセス国防長官がAnthropicのダリオ・アモデイCEOと会談を行い、「軍の求めに応じてClaudeの制限を解除しないようなら、法に基づいて強制的に制限を撤廃させるか、契約を破棄して関係を断つことになる」と警告したことがわかりました。



「Claude」はアメリカ軍の機密性の高いシステムで利用されている唯一のAIモデルで、2026年1月に行われたベネズエラのマドゥロ夫妻拘束作戦でも利用されました。しかし、開発元のAnthropicはアメリカ人の大量監視や完全自律型兵器の開発などにつながる利用は禁止しています。



アメリカ国防総省(戦争省)は制限の解除を求めてAnthropicと協議を重ねてきましたが、不調に終わり、2026年2月に入ってAnthropicとの関係解消を匂わせて圧力をかけ始めました。



AIの軍事利用を巡り国防総省がAnthropicとの関係解消を検討 - GIGAZINE





アモデイCEOとの会談の中で、ヘグセス国防長官は「AIのすべての合法的目的への使用」への対応を求め、対応期限を2026年2月27日(金)に設定。もし対応が行われない場合、国防生産法に基づいてAnthropicに対しClaudeの制限解除を強制するか、国防総省がAnthropicと結んでいる契約を解除して「サプライチェーンリスク」に指定するか、どちらかを選ぶことになると警告したとのこと。



「サプライチェーンリスク」に指定された企業は、国防総省と取引ができなくなります。また、国防総省と取引のある企業は「サプライチェーンリスク」指定企業の技術を使っていないと証明する必要があるため、直接的・間接的に大きな影響を受けることになります。





会談に先立って、国防総省の当局者はニュースサイト・Axiosに対し「我々がAnthrotpicと話を続けている唯一の理由は、我々がAnthropicを必要としているから、そして今すぐに必要だからです。問題はAnthropicがそれほどまでに優秀だということです」とコメントしたとのこと。



なお、国防総省はアメリカ軍の求める条件に合意したというxAIと「Grokを機密システムで使用する契約」を締結していますが、専門家からは「Grokが使えるからといって、Claudeの役割を完全に置き換えられるかはわからない」との指摘があります。



「Grokを機密システムで使用する契約」をxAIと国防総省が締結か - GIGAZINE





このほか、非機密システムでの利用ではすでに合意しているOpenAIやGoogleとも、機密システムでの利用についても協議を行っているとのことですが、Anthropicが拒否している「AIのすべての合法的目的への使用」に両社が合意するかは不明です。

