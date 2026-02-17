2026年02月17日 13時51分 AI

国防総省がAnthropicを「サプライチェーンリスク」に指定して請負業者に取引中止を求めることも検討



AIの軍事利用を巡って国防総省とAnthropicの関係が悪化している一件で、国防総省が単なる関係断絶にとどまらず、通常なら外国の敵対者に対して行う「サプライチェーンリスク」への指定を検討していることがわかりました。



AI企業各社は、AIの軍事利用を規約で禁止していますが、国防総省は作戦検討・兵器開発・監視目的などでの利用を認めるよう迫っています。このうち、Anthropicは国防総省の意向に従わなかったため、数カ月にわたり協議が重ねられていましたが合意には至らず、国防総省がAnthropicとの関係解消に乗り出していました。



AIの軍事利用を巡り国防総省がAnthropicとの関係解消を検討 - GIGAZINE





ニュースサイトのAxiosによると、国防総省の当局者はAnthropicに対してさらに厳しい姿勢を取っており、「サプライチェーンリスク」への指定を検討しているとのこと。通常、「サプライチェーンリスク」は外国の敵対者に対して用いられるものであり、指定を受けた場合、国防総省との取引はできなくなり、また、国防総省と取引のある企業はワークフローにAnthropicのサービスであるClaudeなどを使っていないことを証明する必要があります。



AI企業でアメリカ軍と契約をしているのはAnthropicのみで、特権的な地位を享受していると指摘されています。Anthropicの年間収益は140億ドル(約2兆1400億円)ほどで、軍との契約は2年間で2億ドル(約306億円)規模と割合はそれほど大きくありませんが、国防総省が「脅し」をうまく使った場合、既存の取引が破談になるおそれがあります。





国防総省の報道官はAxiosに対し、「AIパートナーシップについては検討を続けています。我が国はパートナーに対し、いかなる戦いにおいても勝利を支援する意欲を求めています」と語ったとのこと。



なおAxiosによると、国防総省のAnthropicへの強硬な姿勢を受けて、OpenAIやGoogle、xAIは軍の機密ではないシステムでのAI利用時に安全対策を解除することに同意しているそうです。ただし、機密性の高い業務についてはまだ使われておらず、細かい点では3社とも合意に至っていないと関係筋は証言しています。

