Macintoshの生みの親が開発に関わったユニークなワープロ「キヤノン・キャット」とは？

by Marcin Wichary 1987年にキヤノンから発売された「 キヤノン・キャット 」は、Apple Macintoshの生みの親であるジェフ・ラスキン氏が開発に携わったPCです。このキヤノン・キャットがいったいどんなPCだったのかを、ビジネス系ニュースサイトのFastCompanyが解説しています。 Meet the Canon Cat, the forgotten 1987 alternate-reality Mac - Fast Company https://www.fastcompany.com/90380553/meet-the-canon-cat-the-forgotten-1987-alternate-reality-mac キヤノン・キャットを開発したジェフ・ラスキン氏はAppleのパブリッシュ担当マネージャーで、「一般大衆にとって扱いやすく手頃な価格のデバイス」というコンセプトのもと、Macintoshの開発プロジェクトを立ち上げた人物です。ただし、Macintoshの開発プロジェクトがスティーブ・ジョブズ氏主導で本格的に進められる頃には、ラスキン氏はAppleを退職していました。 ラスキン氏はAppleを去ったあと、「Swyft」というテキスト編集用のユーザーインターフェースを開発しました。このSwyftの大きな特徴はキーボードの下に設置された「Leap」という2つのキーで、このLeapキーを組み合わせたショートカットを駆使することで、マウスを使わずにカーソルを文章内の目的の位置に素早く移動できました。

2024年06月16日 19時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

