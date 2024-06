Raspberry PiのRP2040で1984年に登場した初代Macintoshのエミュレーターを動かすプロジェクト「MicroMac」

Macintosh 128K は1984年にAppleが発売したMacintoshシリーズ初のモデルであり、現代に続くMacブランドの原点といえる存在です。当時の発売価格が2495ドル(約39万円)だったMacintosh 128Kのエミュレーターを、わずか3.8ポンド(約760円)のRaspberry Piのマイクロコントローラーである RP2040 で動かすプロジェクト「 MicroMac 」に、ソフトウェア開発者のマット・エヴァンス氏が取り組みました。 MicroMac, a Macintosh for under £5 https://axio.ms/projects/2024/06/16/MicroMac.html

・関連記事

3分の1サイズの初代Macintoshをラズベリーパイで再現した「Mini Mac」 - GIGAZINE



Raspberry Piで「スター・トレック」のトライコーダーを忠実に再現するプロジェクト「Picorder」 - GIGAZINE



「Raspberry Pi 5」にOSをインストールして超小型デスクトップPCとして使えるようにする手順を初心者にも分かりやすくまとめてみた - GIGAZINE



ついにRaspberry Pi 5にグラボを接続して画面出力に成功したので手順をまとめてみた - GIGAZINE



Raspberry Piを長期間連続稼働させる際にチェックしておくべきポイント - GIGAZINE



Raspberry Pi公式キーボードとマウスが届いたので外観を詳しくチェックしてみたよレビュー - GIGAZINE



Apple最初のMacintoshシリーズ「Macintosh 128K」が開発された経緯とは? - GIGAZINE



1984年に登場した初代Macintoshのユーザーマニュアル - GIGAZINE



2024年06月18日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.