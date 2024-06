2024年06月18日 14時00分 ネットサービス

ベトナムの海底インターネットケーブル5本中3本がダウン、全国的にネットの速度が低下



ベトナムで運用されている国際海底インターネットケーブル5本のうち3本で障害が発生していることが、同国の国営メディアの報道により判明しました。ベトナムでは、2023年にも5本すべてのケーブルが事故などで損傷し、年末になってようやく復旧したばかりでした。



Internet slows in Vietnam as 3 out of 5 undersea cables encounter failure | Vietnam+ (VietnamPlus)

https://en.vietnamplus.vn/internet-slows-in-vietnam-as-3-out-of-5-undersea-cables-encounter-failure-post288661.vnp





Triple-undersea-cable issues disrupt Vietnam's global Internet | Tuoi Tre News

https://tuoitrenews.vn/news/society/20240616/tripleunderseacable-issues-disrupt-vietnam-s-global-internet/80452.html



Vietnam's internet again in trouble as 3/5 sub cables cut • The Register

https://www.theregister.com/2024/06/18/vietnam_internet_cables/



3 out of 5 submarine cables linking Vietnam to global networks experience failures - VnExpress International

https://e.vnexpress.net/news/news/3-out-of-5-submarine-cables-linking-vietnam-to-global-networks-experience-failures-4758450.html



ベトナム国営放送(VNA)によると、6月15日時点で5本中3本の海底ケーブルにトラブルが発生しており、これが原因で全国的にインターネットの速度が低下しているとのこと。





記事作成時点のところ、ベトナムでは「アジア・アフリカ・ユーロ1(AAE-1)」「アジア・アメリカ・ゲートウェイ(AAG)」「アジア・パシフィック・ゲートウェイ(APG)」「アジア・中東・西ヨーロッパ3(SEA-ME-WE3:SMW3)」「TGNイントラ・アジア(TGN-IA)」の5本の海底ケーブルが運用されており、今回問題が起きているのはIA、APG、AAE-1です。



IAの不具合は2024年6月13日に発生したほか、APGとAAE-1はそれぞれ3月10日と5月23日にトラブルに見舞われたことが発覚しています。





これら3本の海底ケーブルの通信が完全に遮断されたのか、部分的な遮断にとどまっているのかは報じられていません。また、復旧のめどもついていないとのことです。



ホーチミン市のインターネットユーザーであるグエン・ラム氏はメディアに、「ベトナムのウェブサイトはまだ非常に高速に読み込まれますが、外国のページを開くと20秒ほどかかります」と話しました。



今回の海底ケーブルの不具合が発生した原因はこれまでのところ不明ですが、イエメンの親イラン武装組織であるフーシ派の攻撃で紅海の海底ケーブルが切断された過去の事件とは異なり、おそらく単純な経年劣化か偶発的な事故によるものだと推測されています。



ヨーロッパとアジアをつなぐ海底通信ケーブルが武装勢力・フーシ派によって切断される - GIGAZINE





ベトナムには陸上インターネットケーブルもありますが、インターネットのほとんどは合計容量約62Tbpsの海底ケーブルが担っているのが現状です。



安定したインターネット通信を確保するため、ベトナム政府は2050年を見据えた2021~30年の情報通信インフラ計画の一環として、2030年までに最大6本の海底インターネットケーブルを新たに敷設することを発表しています。