武装勢力の攻撃の影響で切断された紅海の海底ケーブルが一部復旧

Damaged Internet Subsea Cables Repaired in Red Sea Amid Militant Attacks on Ships https://circleid.com/posts/20240717-damaged-internet-subsea-cables-repaired-in-red-sea-amid-militant-attacks-on-ships

2024年2月にイエメンの武装勢力の攻撃の影響で切断された「紅海を通ってヨーロッパとアジアを結ぶ海底ケーブル」が修復されました。ただし、切断されたケーブルは3本あり、復旧したのはまだ1本のみ。残り2本の復旧が引き続き進められています。 Damaged Internet Cables Repaired in Red Sea as Houthis Attack Ships - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-17/damaged-internet-cables-repaired-in-red-sea-as-houthis-attack-ships

2024年07月18日 23時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

