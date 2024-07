かきの風味香る醤油だれと卵が相性ぴったりでシメの卵かけご飯まで楽しめる「どん兵衛 TKU たまごかけうどん」を食べてみた

・関連記事

どろどろスープが太麺に絡む濃厚カップめん「極どろ 海老味噌味そば 麺大盛り」試食レビュー - GIGAZINE



冷水で締まった麺がごまの香りとほのかな酸味を感じるスープと相性抜群なエースコック「リンガーハットの冷やしちゃんぽん」を食べてみた - GIGAZINE



ツーンとくるワサビふりかけの刺激が食欲をそそるカップ焼きそば「三島のしげき使用 わさび香る醤油焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



氷でキンキンに冷やして食べるカップ麺「日清氷撃ラ王 柚子鶏塩」試食レビュー - GIGAZINE



ココイチ×エースコックの「CoCo壱番屋監修 専門店の定番ポークカレー味ラーメン/辛旨ポークカレー味焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



カップ焼きそばにマッシュポテトをのせて食べる罪深さがたまらない「日清焼そばU.F.O.大盛 じゃがチーズ焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



ソースの違いでまったく異なる4種の焼きそばを表現するドカ盛りやきそば「ペヤング やきそば四種四昧ご当地シリーズ」試食レビュー - GIGAZINE



植物素材でうなぎの食感や見た目を再現したという「プラントベースうなぎ 謎うなぎ」を使ったカップメシ「日清謎うなぎ丼」を食べてみた - GIGAZINE



2024年07月18日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.