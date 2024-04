macOSはネットワーク経由でファイルをコピーすると書き込み速度が不安定で遅くなるという検証結果

ネットワークを介してコンピューターのストレージにあるファイルシステムをマウントすることで、異なる端末からファイルを扱うことができるシステムが ネットワークファイルシステム(NFS) です。YouTuberでエンジニアの ジェフ・ギーリング 氏が、macOSでNFSを使用した時のファイルの書き込み速度がなぜか遅くなるという問題を報告しています。 macOS Finder is still bad at network file copies | Jeff Geerling https://www.jeffgeerling.com/blog/2024/macos-finder-still-bad-network-file-copies ギーリング氏はRaspberry Piを使った小型NASのテストを行っていましたが、Raspberry Piの内部ストレージ速度や800MBps以上のPCIeベースのストレージを使用しても、macOSからNFSや Samba を介してネットワーク経由でファイルを書き込む際、100MBps以上の速度が出ないことにイライラしたとのこと。 NFSの場合、書き込み速度はおよそ82MBpsでした。

2024年04月04日

