Linuxの起動を29万2612回も繰り返して1000回に1回発生するバグを見つけることに成功

ジョーンズ氏が起動時のハングアップをバグではないかと疑ったのは、ネットワーク経由でブロックデバイスにアクセスするためのプロトコル「 nbdkit 」を使ったいくつかのサーバーソフトウェアのテストで、仮想マシンのディスクイメージにアクセスするライブラリ「 libguestsfs 」と併用するとランダムにハングアップすると気付いた時でした。ジョーンズ氏は、自分でこのバグを発見したことを証明するため、バグの特定に動き出しました。 ジョーンズ氏によると、オープンソースのプロセッサエミュレータ「 QEMU 」を起動した時に、起動プロセスの同じ段階で常にバグが発生することがわかったそうです。 Linux kernel hangs rarely when booting on the latest qemu (#1696) · Issues · QEMU / QEMU · GitLab https://gitlab.com/qemu-project/qemu/-/issues/1696#note_1428829389

2023年06月19日 23時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

