2026年05月23日 22時07分 アニメ

「クランチロール・アニメアワード2026」のアニメ・オブ・ザ・イヤーは『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』、フィルム・オブ・ザ・イヤーは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』



アニメ配信サービスのクランチロールが開催した「クランチロール・アニメアワード2026」の受賞作品が発表されました。放送・配信されたアニメから選ばれるアニメ・オブ・ザ・イヤーは『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』、アニメ映画から選ばれるフィルム・オブ・ザ・イヤーは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』となりました。



The Anime Awards - Crunchyroll

https://www.crunchyroll.com/ja/animeawards/vote/anime-of-the-year



クランチロール・アニメアワード2026 | ソニー公式 - YouTube





「アニメ・オブ・ザ・イヤー」には『ダンダダン 第2期』『ガチアクタ』『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』『タコピーの原罪』『薬屋のひとりごと(第2期)』『光が死んだ夏』の6作品がノミネートされました。





「フィルム・オブ・ザ・イヤー」には『ひゃくえむ。』『劇場版「チェンソーマン レゼ篇」』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』『果てしなきスカーレット』『ベルサイユのばら』の6作品がノミネートされました。



その他、各部門のノミネート作品と受賞作品は以下の通りです。



◆最優秀継続シリーズ賞

ダンダダン 第2期

怪獣8号

僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON

★ONE PIECE

俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-

SPY×FAMILY Season 3



◆最優秀新シリーズ賞

クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-

★ガチアクタ

SAKAMOTO DAYS

タコピーの原罪

薫る花は凛と咲く

光が死んだ夏



◆最優秀オリジナルアニメ賞

アポカリプスホテル

デジモンビートブレイク

★LAZARUS ラザロ

機動戦士Gundam GQuuuuuuX

ムーンライズ

全修。



◆最優秀アニメーション賞

ダンダダン 第2期

ガチアクタ

僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON

ONE PIECE

★俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-

タコピーの原罪



◆最優秀キャラクターデザイン賞

ダンダダン 第2期

★ガチアクタ

「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2

ONE PIECE

タコピーの原罪

薬屋のひとりごと(第2期)



◆最優秀監督賞

★筆坂明規、長沼範裕(薬屋のひとりごと(第2期))

山代風我 and アベル・ゴンゴラ(ダンダダン 第2期)

菅沼芙実彦(ガチアクタ)

長崎健司、中山奈緒美(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

竹下良平(光が死んだ夏)

飯野慎也(タコピーの原罪)



◆最優秀背景美術賞

CITY THE ANIMATION

ダンダダン 第2期

★ガチアクタ

九龍ジェネリックロマンス

薬屋のひとりごと(第2期)

光が死んだ夏



◆最優秀ロマンス作品賞

アオのハコ

ダンダダン 第2期

ハニーレモンソーダ

「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2

「らんま1/2」第2期

★薫る花は凛と咲く



◆最優秀コメディー作品賞

CITY THE ANIMATION

★ダンダダン 第2期

「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2

「らんま1/2」第2期

SPY×FAMILY Season 3

ウィッチウォッチ



◆最優秀アクション作品賞

ダンダダン 第2期

ガチアクタ

怪獣8号

僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON

ONE PIECE

★俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-



◆最優秀異世界アニメ賞

とんでもスキルで異世界放浪メシ2

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」

悪役令嬢転生おじさん

この素晴らしい世界に祝福を！3ーBONUS STAGEー

★Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season

全修。



◆最優秀ドラマ作品賞

アン・シャーリー

アオのハコ

チ。 —地球の運動について—

タコピーの原罪

★薬屋のひとりごと(第2期)

光が死んだ夏



◆最優秀日常系作品賞

アン・シャーリー

アオのハコ

CITY THE ANIMATION

「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2

★SPY×FAMILY Season 3

薫る花は凛と咲く



◆最優秀主演キャラクター賞

緑谷出久(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

★猫猫(薬屋のひとりごと(第2期))

モモ(ダンダダン 第2期)

オカルン(ダンダダン 第2期)

ルド(ガチアクタ)

水篠旬(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)



◆最優秀助演キャラクター賞

エンジン(ガチアクタ)

円城寺仁(ジジ)(ダンダダン 第2期)

壬氏(薬屋のひとりごと(第2期))

★爆豪勝己(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

楼蘭/子翠(薬屋のひとりごと(第2期))

ターボババア(ダンダダン 第2期)



◆「何があっても守りたい 」キャラクター賞

★アーニャ・フォージャー(SPY×FAMILY Season 3)

緑谷出久(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

和栗薫子(薫る花は凛と咲く)

猫猫(薬屋のひとりごと(第2期))

スイカ(Dr.STONE SCIENCE FUTURE)

タコピー(タコピーの原罪)



◆最優秀アニソン賞

百花繚乱／幾田りら(薬屋のひとりごと(第2期))

★IRIS OUT／米津玄師(劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル(劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

革命道中／アイナ・ジ・エンド(ダンダダン 第2期)

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)／LiSA(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)

Watch Me!／YOASOBI(ウィッチウォッチ)



◆最優秀作曲賞

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』／牛尾憲輔

ダンダダン 第2期／牛尾憲輔

★『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』／梶浦由記、椎名豪

ガチアクタ／岩崎琢

俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-／澤野弘之

薬屋のひとりごと(第2期)／神前暁、ケビン・ペンキン、桶狭間ありさ



◆最優秀オープニング賞

HUGs／Paledusk(ガチアクタ)

Mirage／Creepy Nuts(よふかしのうた Season2)

★革命道中／アイナ・ジ・エンド(ダンダダン 第2期)

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)／LiSA(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)

THE REVO／ポルノグラフィティ(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

Watch Me!／YOASOBI(ウィッチウォッチ)



◆最優秀エンディング賞

アクター／幾田りら(SPY×FAMILY Season 3)

Beautiful Colors／OneRepublic(怪獣8号)

Doukashiteru／WurtS(ダンダダン 第2期)

★I／BUMP OF CHICKEN(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

Kawaii Kaiwai／PiKi(「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2)

UN-APEX／TK from 凛として時雨(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)



◆最優秀声優賞(日本語)

★悠木碧(猫猫役／薬屋のひとりごと(第2期))

小林千晃(辻中佳紀役／光が死んだ夏)

山下大輝(緑谷出久役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

戸谷菊之介(デンジ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

田中真弓(モンキー・D・ルフィ役／ONE PIECE)

上田麗奈(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)



◆最優秀声優賞(アラビア語)

Hamoud Abu Hassoun(ロイド・フォージャー(幼少期)役／SPY×FAMILY Season 3)

★Tariq Obaid(坂本太郎役／SAKAMOTO DAYS)

Moataz El-Shazly(眞霜平助役／SAKAMOTO DAYS)

Raafat Bazo(ユーリ・ブライア役／SPY×FAMILY Season 3)

Fatima Zakaria(大佛役／SAKAMOTO DAYS)

Ghada Omar(ヨル・フォージャー役／SPY×FAMILY Season 3)



◆最優秀声優賞(ポルトガル語)

Bruno Sangregório(リヴァイ・アッカーマン役／進撃の巨人 The Final Season)

★Charles Emmanuel(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)

Erick Bougleux(ザンカ ニジク役／ガチアクタ)

Fabio Lucindo(爆豪勝己役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

Gigi Patta(猫猫役／薬屋のひとりごと(第2期))

Ursula Bezerra(孫悟空役／ドラゴンボールDAIMA)



◆最優秀声優賞(カスティーリャ・スペイン語)

Adrián Pineda(ルド役／ガチアクタ)

★Carles Teruel(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)

Cristina Peña(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

Joel Gómez Jiménez(オカルン役／ダンダダン 第2期)

Marisa Marciel(ナミ役／ONE PIECE)

Marta Barbará(和栗薫子役／薫る花は凛と咲く)



◆最優秀声優賞(英語)

Alexis Tipton(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

Emi Lo(猫猫役／薬屋のひとりごと(第2期))

Justin Briner(緑谷出久役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

★Lucien Dodge(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)

Morgan Berry(冬村四織役／SANDA)

Paul Castro Jr.(ヒカル役／光が死んだ夏)



◆最優秀声優賞(フランス語)

★Bastien Bourlé(緑谷出久役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)

Bruno Mullenaerts(エンジン役／ガチアクタ)

Catherine Hanotiau(若月ニコ役／ウィッチウォッチ)

Clara Soares(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

Jonathan Gimbord(ヒカル役／光が死んだ夏)

Véronique Augereau(星子役／ダンダダン 第2期)



◆最優秀声優賞（ドイツ語）

Dirk Bublies(毛利小五郎役／名探偵コナン 隻眼の残像)

★Gerrit Schmidt-Foß(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)

Laurine Betz(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

Magdalena Höfner(渡瀬キウイ役／夜のクラゲは泳げない)

Markus Feustel(ルド役／ガチアクタ)

Patricia Strasburger(若月ニコ役／ウィッチウォッチ)



◆最優秀声優賞（イタリア語）

Katia Sorrentino(モモ役／ダンダダン 第2期)

Leonardo Graziano(うずまきナルト役／BORUTO -NARUTO THE MOVIE-)

Luna Fogu(猫猫役／薬屋のひとりごと（第2期）)

Martina Tamburello(四ノ宮キコル役／怪獣8号)

★Mosè Singh(デンジ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

Simone Lupinacci(緑谷出久役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)



◆最優秀声優賞（中南米スペイン語）

Desireé González(猫猫役／薬屋のひとりごと（第2期）)

Dion González(ルド役／ガチアクタ)

Erika Langarica(喜多川海夢役／「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2)

Fernando Moctezuma(水篠旬役／俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)

Jessica Ángeles(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

★Jose Antonio Toledano(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)



◆最優秀声優賞（ヒンディー語）

★Abhishek Sharma(壬氏役／薬屋のひとりごと（第2期）)

Akshita Mishra(恋雪役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)

Heena Malik(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)

Merlyn James(アーニャ・フォージャー役／SPY×FAMILY Season 3)

Rajesh Shukla(水篠旬役／俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)

Shilpie Pandey(ルファス・マファール役／野生のラスボスが現れた！)

