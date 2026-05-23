「クランチロール・アニメアワード2026」のアニメ・オブ・ザ・イヤーは『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』、フィルム・オブ・ザ・イヤーは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
アニメ配信サービスのクランチロールが開催した「クランチロール・アニメアワード2026」の受賞作品が発表されました。放送・配信されたアニメから選ばれるアニメ・オブ・ザ・イヤーは『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』、アニメ映画から選ばれるフィルム・オブ・ザ・イヤーは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』となりました。
The Anime Awards - Crunchyroll
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クランチロール・アニメアワード2026 | ソニー公式 - YouTube
「アニメ・オブ・ザ・イヤー」には『ダンダダン 第2期』『ガチアクタ』『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』『タコピーの原罪』『薬屋のひとりごと(第2期)』『光が死んだ夏』の6作品がノミネートされました。
「フィルム・オブ・ザ・イヤー」には『ひゃくえむ。』『劇場版「チェンソーマン レゼ篇」』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』『果てしなきスカーレット』『ベルサイユのばら』の6作品がノミネートされました。
その他、各部門のノミネート作品と受賞作品は以下の通りです。
◆最優秀継続シリーズ賞
ダンダダン 第2期
怪獣8号
僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON
★ONE PIECE
俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-
SPY×FAMILY Season 3
◆最優秀新シリーズ賞
クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-
★ガチアクタ
SAKAMOTO DAYS
タコピーの原罪
薫る花は凛と咲く
光が死んだ夏
◆最優秀オリジナルアニメ賞
アポカリプスホテル
デジモンビートブレイク
★LAZARUS ラザロ
機動戦士Gundam GQuuuuuuX
ムーンライズ
全修。
◆最優秀アニメーション賞
ダンダダン 第2期
ガチアクタ
僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON
ONE PIECE
★俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-
タコピーの原罪
◆最優秀キャラクターデザイン賞
ダンダダン 第2期
★ガチアクタ
「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2
ONE PIECE
タコピーの原罪
薬屋のひとりごと(第2期)
◆最優秀監督賞
★筆坂明規、長沼範裕(薬屋のひとりごと(第2期))
山代風我 and アベル・ゴンゴラ(ダンダダン 第2期)
菅沼芙実彦(ガチアクタ)
長崎健司、中山奈緒美(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
竹下良平(光が死んだ夏)
飯野慎也(タコピーの原罪)
◆最優秀背景美術賞
CITY THE ANIMATION
ダンダダン 第2期
★ガチアクタ
九龍ジェネリックロマンス
薬屋のひとりごと(第2期)
光が死んだ夏
◆最優秀ロマンス作品賞
アオのハコ
ダンダダン 第2期
ハニーレモンソーダ
「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2
「らんま1/2」第2期
★薫る花は凛と咲く
◆最優秀コメディー作品賞
CITY THE ANIMATION
★ダンダダン 第2期
「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2
「らんま1/2」第2期
SPY×FAMILY Season 3
ウィッチウォッチ
◆最優秀アクション作品賞
ダンダダン 第2期
ガチアクタ
怪獣8号
僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON
ONE PIECE
★俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-
◆最優秀異世界アニメ賞
とんでもスキルで異世界放浪メシ2
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」
悪役令嬢転生おじさん
この素晴らしい世界に祝福を！3ーBONUS STAGEー
★Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season
全修。
◆最優秀ドラマ作品賞
アン・シャーリー
アオのハコ
チ。 —地球の運動について—
タコピーの原罪
★薬屋のひとりごと(第2期)
光が死んだ夏
◆最優秀日常系作品賞
アン・シャーリー
アオのハコ
CITY THE ANIMATION
「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2
★SPY×FAMILY Season 3
薫る花は凛と咲く
◆最優秀主演キャラクター賞
緑谷出久(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
★猫猫(薬屋のひとりごと(第2期))
モモ(ダンダダン 第2期)
オカルン(ダンダダン 第2期)
ルド(ガチアクタ)
水篠旬(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)
◆最優秀助演キャラクター賞
エンジン(ガチアクタ)
円城寺仁(ジジ)(ダンダダン 第2期)
壬氏(薬屋のひとりごと(第2期))
★爆豪勝己(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
楼蘭/子翠(薬屋のひとりごと(第2期))
ターボババア(ダンダダン 第2期)
◆「何があっても守りたい 」キャラクター賞
★アーニャ・フォージャー(SPY×FAMILY Season 3)
緑谷出久(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
和栗薫子(薫る花は凛と咲く)
猫猫(薬屋のひとりごと(第2期))
スイカ(Dr.STONE SCIENCE FUTURE)
タコピー(タコピーの原罪)
◆最優秀アニソン賞
百花繚乱／幾田りら(薬屋のひとりごと(第2期))
★IRIS OUT／米津玄師(劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル(劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
革命道中／アイナ・ジ・エンド(ダンダダン 第2期)
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)／LiSA(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)
Watch Me!／YOASOBI(ウィッチウォッチ)
◆最優秀作曲賞
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』／牛尾憲輔
ダンダダン 第2期／牛尾憲輔
★『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』／梶浦由記、椎名豪
ガチアクタ／岩崎琢
俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-／澤野弘之
薬屋のひとりごと(第2期)／神前暁、ケビン・ペンキン、桶狭間ありさ
◆最優秀オープニング賞
HUGs／Paledusk(ガチアクタ)
Mirage／Creepy Nuts(よふかしのうた Season2)
★革命道中／アイナ・ジ・エンド(ダンダダン 第2期)
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)／LiSA(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)
THE REVO／ポルノグラフィティ(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
Watch Me!／YOASOBI(ウィッチウォッチ)
◆最優秀エンディング賞
アクター／幾田りら(SPY×FAMILY Season 3)
Beautiful Colors／OneRepublic(怪獣8号)
Doukashiteru／WurtS(ダンダダン 第2期)
★I／BUMP OF CHICKEN(僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
Kawaii Kaiwai／PiKi(「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2)
UN-APEX／TK from 凛として時雨(俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)
◆最優秀声優賞(日本語)
★悠木碧(猫猫役／薬屋のひとりごと(第2期))
小林千晃(辻中佳紀役／光が死んだ夏)
山下大輝(緑谷出久役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
戸谷菊之介(デンジ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
田中真弓(モンキー・D・ルフィ役／ONE PIECE)
上田麗奈(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
◆最優秀声優賞(アラビア語)
Hamoud Abu Hassoun(ロイド・フォージャー(幼少期)役／SPY×FAMILY Season 3)
★Tariq Obaid(坂本太郎役／SAKAMOTO DAYS)
Moataz El-Shazly(眞霜平助役／SAKAMOTO DAYS)
Raafat Bazo(ユーリ・ブライア役／SPY×FAMILY Season 3)
Fatima Zakaria(大佛役／SAKAMOTO DAYS)
Ghada Omar(ヨル・フォージャー役／SPY×FAMILY Season 3)
◆最優秀声優賞(ポルトガル語)
Bruno Sangregório(リヴァイ・アッカーマン役／進撃の巨人 The Final Season)
★Charles Emmanuel(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)
Erick Bougleux(ザンカ ニジク役／ガチアクタ)
Fabio Lucindo(爆豪勝己役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
Gigi Patta(猫猫役／薬屋のひとりごと(第2期))
Ursula Bezerra(孫悟空役／ドラゴンボールDAIMA)
◆最優秀声優賞(カスティーリャ・スペイン語)
Adrián Pineda(ルド役／ガチアクタ)
★Carles Teruel(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)
Cristina Peña(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
Joel Gómez Jiménez(オカルン役／ダンダダン 第2期)
Marisa Marciel(ナミ役／ONE PIECE)
Marta Barbará(和栗薫子役／薫る花は凛と咲く)
◆最優秀声優賞(英語)
Alexis Tipton(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
Emi Lo(猫猫役／薬屋のひとりごと(第2期))
Justin Briner(緑谷出久役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
★Lucien Dodge(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)
Morgan Berry(冬村四織役／SANDA)
Paul Castro Jr.(ヒカル役／光が死んだ夏)
◆最優秀声優賞(フランス語)
★Bastien Bourlé(緑谷出久役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
Bruno Mullenaerts(エンジン役／ガチアクタ)
Catherine Hanotiau(若月ニコ役／ウィッチウォッチ)
Clara Soares(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
Jonathan Gimbord(ヒカル役／光が死んだ夏)
Véronique Augereau(星子役／ダンダダン 第2期)
◆最優秀声優賞（ドイツ語）
Dirk Bublies(毛利小五郎役／名探偵コナン 隻眼の残像)
★Gerrit Schmidt-Foß(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)
Laurine Betz(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
Magdalena Höfner(渡瀬キウイ役／夜のクラゲは泳げない)
Markus Feustel(ルド役／ガチアクタ)
Patricia Strasburger(若月ニコ役／ウィッチウォッチ)
◆最優秀声優賞（イタリア語）
Katia Sorrentino(モモ役／ダンダダン 第2期)
Leonardo Graziano(うずまきナルト役／BORUTO -NARUTO THE MOVIE-)
Luna Fogu(猫猫役／薬屋のひとりごと（第2期）)
Martina Tamburello(四ノ宮キコル役／怪獣8号)
★Mosè Singh(デンジ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
Simone Lupinacci(緑谷出久役／僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON)
◆最優秀声優賞（中南米スペイン語）
Desireé González(猫猫役／薬屋のひとりごと（第2期）)
Dion González(ルド役／ガチアクタ)
Erika Langarica(喜多川海夢役／「その着せ替え人形は恋をする」 Season 2)
Fernando Moctezuma(水篠旬役／俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)
Jessica Ángeles(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
★Jose Antonio Toledano(猗窩座役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)
◆最優秀声優賞（ヒンディー語）
★Abhishek Sharma(壬氏役／薬屋のひとりごと（第2期）)
Akshita Mishra(恋雪役／劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来)
Heena Malik(レゼ役／劇場版『チェンソーマン レゼ篇』)
Merlyn James(アーニャ・フォージャー役／SPY×FAMILY Season 3)
Rajesh Shukla(水篠旬役／俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-)
Shilpie Pandey(ルファス・マファール役／野生のラスボスが現れた！)
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