世界200カ国超のファンが選んだ「クランチロール・アニメアワード2021」で「呪術廻戦」がアニメ・オブ・ザ・イヤー受賞

200を超える国と地域から約1500万票が投じられた「 クランチロール・アニメアワード2021 」の受賞作品が発表されました。投票数は2020年の1100万票を大きく上回り、アニメ・オブ・ザ・イヤーには「 呪術廻戦 」が選出されました。 The Anime Awards - Crunchyroll https://www.crunchyroll.com/animeawards/index.html 2021 Anime Awards – Winner Reel on Vimeo https://vimeo.com/511341374/33dd8a7d55 width="640" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture" allowfullscreen> このアニメアワードは、審査委員会が選出したノミネート作品に対して、ファンも投票できるという点が特徴的。2021年1月15日から22日に行われたファン投票は、合計で約1500万票。投票数が最も多かったのはアメリカ、ブラジル、メキシコ。日本からの投票数も2020年と比べて33%多かったとのこと。また、2021年は初めて、フォークランド諸島、ソロモン諸島、コモロ諸島、ギニアビサウ共和国、サントメプリンシペ、キューバ、バチカン市国からも投票があったとのこと。

