最高のプログラマーの特性・排水溝にコーヒーを流すべきではないなどAmazonで売上トップ10のGIGAZINE記事ランキング2026年4月版はコレ！
GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2026年4月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。
◆1：アニメ10周年プロジェクトを締めくくる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』を送り出した脚本・上江洲誠さん＆障子直登プロデューサーにインタビュー
◆2：息を飲むほどにただただ美しい「宝石の国」の透明感あるフィギュアまとめ
◆4：「排水溝にコーヒーを流すべきではない」と科学者が呼びかける理由とは？
◆5：2020年公開の劇場版「名探偵コナン」のキーパーソン・赤井秀一が「ちょこのせフィギュア」化して登場、鍛えられた肉体がのぞくセクシーなフィギュアも
◆6：劇場アニメ『ひゃくえむ。』岩井澤健治監督インタビュー、より豊かなアニメーションを目指して貫いた作り方とは？
◆7：ロジクール初のガスケットマウント構造採用でコトコトした打鍵音が気持ちいい日本語配列メカニカルキーボード「K98M」レビュー、柔らかいタイピングと打鍵音を実感してみた
◆8：小説やマンガのような創作物のタイトルを翻訳するのが難しい理由とは、AIによる翻訳と人間の翻訳は何が違うのか？
◆9：渡辺信一郎監督にアニメ『LAZARUS ラザロ』についてインタビュー、アクションを『ジョン・ウィック』監督に頼み脚本チーム制などのチャレンジを盛り込んだ自信作
◆10：Amazon製防犯カメラ「Ring Outdoor Cam Pro」レビュー、4Kの精細な映像を記録できて音声通話も可能
2026年4月は『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の脚本を担当した上江洲誠さんやプロデューサーの障子直登さんにインタビューした記事や、市川春子の漫画およびそれを原作としたアニメ「宝石の国」のフィギュアをまとめた記事、最高のプログラマーになるために必要な15の条件をまとめた記事などがよく読まれていました。
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