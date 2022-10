ニュータイプアニメアワード2021-2022結果発表、作品賞は「劇場版ソードアート・オンライン」＆「鬼滅の刃 遊郭編」

・関連記事

「マチ★アソビ vol.25」全記事一覧まとめ - GIGAZINE



ニュータイプアニメアワード2018-2019結果発表、作品賞は「プロメア」&「鬼滅の刃」で各部門結果はこんな感じ - GIGAZINE



「ニュータイプアニメアワード2017-2018」結果発表、作品賞は「文豪ストレイドッグス DEAD APPLE」&「アイドルマスター SideM」 - GIGAZINE



ニュータイプアニメアワード 2016-2017結果発表、作品賞は「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」と「Fate/Apocrypha」 - GIGAZINE



ニュータイプアニメアワード 2015-2016結果発表、作品賞は「君の名は。」&「甲鉄城のカバネリ」 - GIGAZINE



「ニュータイプアニメアワード2015」結果発表、FateUBW・俺ガイル・デレマスの三つ巴の様相 - GIGAZINE



「ニュータイプアニメアワード2014」結果発表、今年も熾烈な戦いに - GIGAZINE



大混戦の「ニュータイプアニメアワード2013」作品賞・監督賞は「進撃の巨人」に - GIGAZINE



「ニュータイプアニメアワード2012」はアイドルマスターとFate/Zeroの一騎打ちに - GIGAZINE



驚異的な強さで「まどかマギカ」が12部門制覇、ニュータイプ・アニメ・アワード 2011発表・授賞式 - GIGAZINE



2022年10月15日 18時57分00秒 in 取材, 映画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.