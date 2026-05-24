2026年05月24日 19時00分 AI

AppleがWWDCに先立ち「Gen AI」(生成AI)用のサブドメインを準備していることが明らかに



Appleが「genai.apple.com」という生成AI関連のサブドメインを登録していることが明らかになりました。



Apple Preparing New 'Gen AI' Website Ahead of WWDC - MacRumors

https://www.macrumors.com/2026/05/23/apple-gen-ai-subdomain/





Apple registers new 'gen AI' subdomain ahead of next month's WWDC keynote - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2026/05/23/apple-new-gen-ai-subdomain-ahead-of-wwdc/



Appleは独自ドメインの「apple.com」を運用していますが、新たに「Gen AI」(生成AI)が付いたサブドメインの「genai.apple.com」を準備していることが明らかになりました。





AppleはパーソナルAI「Apple Intelligence」の専用ページ(apple.com/apple-intelligence/)を運用しているため、「genai.apple.com」をどのように活用する予定なのか、一般公開されるウェブサイトになるのかも不明です。また、記事作成時点ではリンク先にアクセスしてもウェブページを表示することはできません。



Appleは2026年6月8日から年次開発者向け会議のWWDC26を開催予定で、この中で「AIにおける進化」を発表すると説明しています。そのため、Apple関連メディアの9to5Macは「WWDCで発表されるAppleの次世代AI関連の発表と関係があることは間違いないでしょう」と指摘しました。



Appleの年次開発者向け会議「WWDC26」が2026年6月8日の週に開催決定、基調講演は6月8日に実施 - GIGAZINE





なお、AppleはWWDC26の中でiOS 27、iPadOS 27、macOS 27といったOSをリリースすると予想されており、これと合わせて「完全に再構築されたSiri」など、多くの新しいApple Intelligence機能を発表すると目されています。特に注目されているのが「完全に再構築されたSiri」で、このSiriは単体アプリとなり、複数アプリ間でタスクを横断できるAIエージェントに進化し、チャットの自動削除機能が搭載されるなどとウワサされています。



iOS 27の「完全に再構築されたSiri」は一体どんなものになるのか？単体アプリになって複数アプリ間でタスクを横断できるAIエージェントに進化 - GIGAZINE





なお、AppleはWWDC26を目前としたタイミングでApple Intelligenceを基盤としたアクセシビリティ機能を複数発表したばかりです。



Appleが新たなアクセシビリティ機能とApple Intelligenceを活用したアップデートを発表 - GIGAZINE

