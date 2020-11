2020年11月13日 10時16分 ゲーム

Nintendo Switchは約2年にわたり「最も売れているゲーム機」となる



2017年3月に発売された「Nintendo Switch」が、アメリカでは23カ月連続で「最も売れているゲーム機」となったことが明らかになっています。



The Nintendo Switch has been the US’s bestselling console for 23 straight months - The Verge

https://www.theverge.com/2020/11/12/21562530/nintendo-switch-lite-sales-october-2020



市場調査企業のNPD Groupによると、2020年10月のアメリカでのNintendo SwtichおよびNintendo Swtich Liteの販売台数は前年比で136%増の73万5926台を記録しており、この数字は過去最高の販売台数となるそうです。これによりアメリカでのNintendo Swtichの累計販売台数は2250万台に到達します。



なお、任天堂の公式サイト上に記されている情報によると、2020年9月末時点でのNintendo Swtichの全世界累計販売台数は6830万台。Nintendo Switchの好調ぶりについて、任天堂アメリカでマーケティング担当のシニアヴァイスプレジデントを務めるニック・チャベス氏は、「我々はNintendo Switchの販売台数の伸びに興奮しています」と語っていました。





また、チャベス氏は2020年10月にNintendo Switchの販売台数が過去最高を記録した要因について、1つは「豊富な在庫の確保」を挙げています。2020年は新型コロナウイルスのパンデミックによりゲーム機の需要が高まりましたが、同時にNintendo Switchは一時的に出荷を停止する事態にも陥りました。このような事態を経て、任天堂は需要に見合った供給が行えるようにNintendo Switchの在庫を確保することに奔走してきたというわけです。



もうひとつの理由は、2020年3月に発売された「あつまれ どうぶつの森」を題材とした「Nintendo Switch あつまれ どうぶつの森 本体セット」が再び市場に戻ってきたことだそうです。チャベス氏によると、好評だったNintendo Switch あつまれ どうぶつの森 本体セットが2020年10月4日に再販されたそうで、これがNintendo Switchの販売台数の増加を後押しした模様。なお、チャベス氏は「ホリデーシーズンから2021年にかけて、Nintendo Switch あつまれ どうぶつの森 本体セットを十分な数市場に供給し続ける予定です」と語っています。





任天堂は販売台数の伸びの大部分を担うのは、2019年と同様に「女性と家族による継続的な需要」によるものだと述べています。チャベス氏は「今年、我々の成長の多くを担ったのはNintendo Switchをプレイする女性や子ども、ティーンエイジャー、そしてその親です」と語りました。



一方で、2020年11月の第2週にはPlayStation 5とXbox Series Xという2台の次世代ゲーム機が発売されました。今後、ホリデーシーズンに入ればより新しいゲーム機に需要が傾く可能性も十分にあるため、2020年11月にNintendo Switchの連勝記録が止まることも考えられます。



しかし、任天堂は2020年10月に「マリオカート ライブ ホームサーキット」を発売し、11月20日には「ゼルダ無双 厄災の黙示録」を発売予定です。これらの注目タイトルがホリデーシーズンのNintendo Switchの販売台数を押し上げる可能性も十分にあります。



チャベス氏は「新しいゲーム機がゲーム市場に参入する時、それは常にエキサイティングです。PS5とXbox Series Xが市場に登場するのを見るのは素晴らしいことです。しかし、Nintendo Switchは根本的にこれらのゲーム機とは異なる位置を占めており、我々は顧客にとって本当にユニークな提案をしていると考えています」と語り、ライバルとの差別化が上手く行われていると主張しました。