Nintendo Switchの販売台数が5200万台を突破、ついにスーパーファミコン越えを達成

by Andrew Mantarro



任天堂が2020年3月期第3四半期累計(2019年4~12月)の業績を報告しました。同期における売上高は2017年3月期第3四半期累計から年々上昇しており、ついに1兆円超に到達。これらの好成績の原動力となっているのは2017年に発売されたNintendo Switchであることは明らかで、携帯モードに特化したNintendo Switch Liteと合わせると、ついに販売台数が5200万台を突破しました。この数字はスーパーファミコンの販売台数(4910万台)を上回るものです。



任天堂株式会社 2020年3月期 第3四半期 決算参考資料

(PDF)https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2020/200130_3.pdf



Nintendo Switch sales pass 52 million, Pokemon Sword/Shield sell 16M - Polygon

https://www.polygon.com/2020/1/30/21115047/nintendo-switch-sales-pokemon-sword-shield-2020



2020年3月期第3四半期累計(2019年4~12月)の任天堂の売上高は1兆226億6800万円、売上総利益は5565億7800万円となっており、売上総利益率は45.6%を記録しています。2020年第3四半期(10~12月)単体での売上高は5787億100万円、売上総利益は2529億8600万円(売上総利益率:43.7%)です。



海外売上高比率は2020年3月期第3四半期累計が77.8%、2020年第3四半期は78.6%。アクセサリも含むゲーム専用機が売上高全体に占める割合は、2020年3月期第3四半期累計が55.6%、2020年第3四半期単体は57.4%。任天堂が販売するゲームソフトが売上高全体に占める割合は、2020年3月期第3四半期累計が82%、2020年第3四半期単体は87.4%です。



by Dennis Eichler



さらに、パッケージ併売のダウンロードソフトやダウンロード専用ソフト、追加コンテンツ、Nintendo Switch Onlineなどの売上高をまとめた「デジタル売上高」は、2020年3月期第3四半期累計なら1249億円、2020年第3四半期単体なら532億円。ゲームソフト売上高全体に占めるデジタル売上高の割合は、2020年3月期第3四半期累計なら28.6%、2020年第3四半期単体だと22.3%です。加えて、デジタル売上高に占めるパッケージ併売ダウンロードソフトの売上高の割合は、2020年3月期第3四半期累計は65.6%、2020年第3四半期単体は71.7%。



任天堂のタイトルの中でも特に多くのソフトを売り上げたのは、「ポケットモンスター ソード・シールド」。発売初週で600万本販売を達成したことが話題となりましたが、2020年12月末までの期間を含めると全世界合計で1606万本を売り上げたことが明らかになっています。なお、国内での販売本数が421万本、海外での販売本数は1185万本です。



その他、2019年4月から12月末までの期間に100万本以上を販売したタイトルは「マリオカート8 デラックス」(627万本)「ルイージマンション3」(537万本)「スーパーマリオメーカー 2」(504万本)「ゼルダの伝説 夢をみる島」(419万本)「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」(387万本)「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」(356万本)「スーパーマリオパーティ」(272万本)「ファイアーエムブレム 風化雪月」(258万本)「New スーパーマリオブラザーズ U デラックス」(254万本)「リングフィットアドベンチャー」(217万本)「スーパーマリオ オデッセイ」(215万本)「ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ・イーブイ」(113万本)「スプラトゥーン2」(110万本)「ASTRAL CHAIN」(103万本)「MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order」(102万本)の15タイトル。





Nintendo Switchの累計販売台数が5200万台を越えたため、スーパーファミコン(4910万台)を上回り、Wii(1億163万台)の約半数にまで到達しました。



アナリストのDaniel Ahmad氏は据え置き型ゲーム機の累計出荷台数をグラフ化して公開しており、Nintendo SwitchはWiiやPS2、PS4といった1億台以上を売り上げたゲーム機と同じペースで出荷台数を伸ばしているのがわかります。また、Ahmad氏は「我々の見積もりによると、Nintendo Switchは2019年のホリデーシーズンを含む四半期中に、出荷台数でXbox Oneを越えた可能性があります。Xbox Oneが遅いというわけではないものの、74カ月で出荷した概数をNintendo Switchはわずか34カ月で出荷しました」ともツイートしています。



Here is a look at cumulative global console shipments, launch aligned.



After 34 months on the market the Nintendo Switch has achieved cumulative sell in of 52.48m.



Due to the strong holiday period, the system is currently tracking ahead of PS4 and PS2, slightly behind Wii. pic.twitter.com/MT1iXXwyX0