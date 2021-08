2021年08月06日 10時47分 ゲーム

Nintendo Switchの累計販売台数が8900万台を突破するも売上高は前年同期比9.9%減と任天堂が報告



任天堂が2022年3月期第1四半期(2021年4~6月)の決算報告書を発表しました。Nintendo Switchの累計販売台数が8900万台を突破しましたが、売上高は前年同期比9.9%減、営業利益は前年同期比17.3%減となっており、2020年に発生した新型コロナウイルス感染症の世界的流行による巣ごもり需要のよりもどしが結果に表われた形です。



任天堂の2022年3月期第1四半期(FY22/Q1)における連結業績が以下。売上高は3226億円で前年同期比9.9%減。営業利益は1197億円で前年同期比17.3%減。経常利益は1286億円で前年同期比14.4%減。四半期純利益は927億円で前年同期比12.9%減でした。





売上高3226億円のうち、ゲーム専用機が占めた額は3089億円(前年同期比10.3%減)で、モバイル・IP関連収入等が占めた額は131億円(前年同期比0.6%減)でした。同四半期において大きく売上高は下がりましたが、その理由はゲーム専用機であるNintendo Switchの失速が原因で、任天堂は「『あつまれ どうぶつの森』がNintendo Switchプラットフォームビジネスを大きく牽引していた前年同期と比べて、全体の売上高は減少しました」と記しています。2020年3月に発売された「あつまれ どうぶつの森」は、発売直後に月間売上100億ドル(1兆800億円)を突破し、ゲームにおける月間販売本数の世界記録を塗り替えていました。





セルインベースのNintendo Switchの販売状況については、Nintendo SwitchとNintendo Switch Liteをあわせた総販売台数は445万台で、前年同期比21.7%減。Nintendo Switchの販売台数8.3%増に比べ、Nintendo Switch Liteは販売台数56.7%減と大きな落ち込みを見せています。ソフトウェアに関しては「New ポケモンスナップ」が207万本、「マリオカート8 デラックス」が169万本、「マリオゴルフ スーパーラッシュ」が134万本、「あつまれ どうぶつの森」が126万本と同期におけるミリオンセラータイトルは9本でしたが、前述した2020年の「あつまれ どうぶつの森」の記録的な売上の穴を埋めるには至りませんでした。





Nintendo Switchの累計販売台数については(PDFファイル)決算短信のほうに詳細が記されており、国内での累計販売台数は2120万台で、全世界では8904万台に達したとのこと。直近ではプレイステーション5がプレイステーション史上最速の売上を見せているものの、その累計台数は「1000万台」。2017年発売のNintendo Switchとは、依然として大きな差が残されている状況です。





なお、2021年で発売5年目を迎えるNintendo Switchは、「Nintendo Switch 有機ELモデル」が2021年10月8日に発売予定となっています。