「あつまれ どうぶつの森」大好評を受けて任天堂の2021年第1四半期営業利益が前年同期比5倍以上に増加



任天堂が2021年度3月期第1四半期(4月~6月)の決算発表を行いました。新型コロナウイルス感染拡大の影響により業績が低迷する企業が多い中、「あつまれ どうぶつの森」が累計2000万本を突破する好評だったこともあり、売上高は前年同期比で108.1%増、営業利益は前年同期比427.7%増(5.28倍)という数字になりました。



2021年3月期第1四半期 決算説明資料 - 任天堂株式会社- 2020年8月6日

(PDFファイル)https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2020/200806_2.pdf





発表によると、任天堂の2021年度第1四半期売上高は3581億円。前年同期の1721億円から108.1%増と、倍増以上になりました。営業利益は1447億円で、前年同期の数字が274億円なので、427.7%増。



発表資料によると、Nintendo Switchはハードウェアが前年同期比166.6%増の568万台販売、ソフトウェアが前年同期比123%増の5043万台販売と、ともに好調。前期発売の「あつまれ どうぶつの森」は1063万本を販売し、累計販売本数が2240万本となりました。





パッケージ併売のダウンロードソフト、ダウンロード専用ソフト、追加コンテンツ、Nintendo Switch Onlineなどの売り上げを合わせたデジタル売上高は前年同期比229.9%増の1010億円。ゲーム専用機のソフト売り上げに占めるデジタル売上高の割合は55.6%に伸びているとのことです。





「あつまれ どうぶつの森」の大ヒットと、営業利益の前年同期比427.7%増は、海外でも驚きを持って受け止められています。



なお、連結業績予想については2020年5月7日発表の数字と変更はなく、売上高が前年実績から8.3%減の1兆2000億円、営業利益が前年実績から14.9%減の3000億円となっています。