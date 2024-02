任天堂が2024年度第3四半期の業績を発表、売上高は5986億円・Nintendo Switchの販売台数は690万台で有機ELモデルが好調

任天堂が2024会計年度第3四半期(10~12月)における連結業績を発表しました。2024会計年度の第1四半期から第3四半期(2023年4~12月)における売上高は前年同期比で7.7%増の1兆3947億円、このうちゲーム専用機の売上は1兆3109億円で、Nintendo Switchの販売台数は1374万台となっています。 2024年3月期第3四半期 決算説明資料 (PDFファイル) https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2024/240206_3.pdf 2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) (PDFファイル) https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2024/240206_3.pdf Nintendo hikes sales forecast of Switch console to 15.5 million units https://www.cnbc.com/2024/02/06/nintendo-hikes-sales-forecast-of-switch-console-to-15point5-million-units.html 2024会計年度の第1四半期(4~6月)から第3四半期(10~12月)の連結業績は売上高が前年同期比で7.7%増の1兆3947億円、営業利益は前年同期比で13.1%増の4644億円(営業利益率は33.3%)、経常利益は前年同期比で17.6%増の5673億円、純利益は前年同期比で17.9%の4080億円(純利益率は29.3%)です。

2024年02月07日 12時09分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

