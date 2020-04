新型コロナウイルスの影響でNintendo Switchの国内出荷が停止、20％増産の報道も

任天堂が日本国内でNintendo Switchの出荷を一時停止したと発表しました。任天堂は公式Twitter上であつまれ どうぶつの森 本体セットを含むNintendo Switch本体およびNintendo Switch Liteは、「予約分を除き今週の出荷はございません」としており、11日までこれらの製品の出荷が停止することを報告しています。







これを受け、日本経済新聞や時事通信、朝日新聞など複数のメディアが「任天堂がNintendo Switchの国内出荷を一時停止した」と報じています。



任天堂、スイッチ国内出荷を一時停止 巣ごもり需要急増 :日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57784500X00C20A4000000/





任天堂、「スイッチ」の国内出荷停止 新型コロナ拡大で生産遅延:時事ドットコム

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020040801121



任天堂「スイッチ」出荷停止 コロナで生産遅れ、需要増 [新型コロナウイルス]:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.com/articles/ASN477L00N47PLFA014.html



ITmedia NEWSが独自に取材したところによると、各店舗やECサイト上でNintendo Switchシリーズの在庫切れが相次いでおり、「状況を知りたい」という顧客のニーズを踏まえて出荷状況に関する情報をTwitterで発進したとのこと。ITmedia NEWSは「7日の緊急事態宣言で7都府県に外出自粛が呼びかけられている中、Nintendo Switchを買い求めて店頭に足を運ぼうとする客への配慮という意図もありそうだ」と述べています。



なお、ギズモード・ジャパンは「ニンテンドー スイッチの電子部品の一部は、中国やベトナムの工場で生産しています。新型コロナウイルスの影響により、工場での生産に遅れが出ていたのが影響しているようです」と報じています。



また、日本経済新聞の英語版であるNikkei Asian Reviewが同様の報道を行ったことで、海外ゲームメディアも「日本でNintendo Switchの出荷が一時停止となっている」と報じることとなっています。



Nintendo Switch Shipments Halted In Japan Due To Coronavirus - GameSpot

https://www.gamespot.com/articles/nintendo-switch-shipments-halted-in-japan-due-to-c/1100-6475879/





さらに、ITニュースメディアのDIGITIMESが「任天堂がNintendo Switchの生産台数を増加させている」と報じています。これによると、任天堂は製造パートナーのFoxconnおよびホシデンに対して、Nintendo Switchの生産注文を20%増加させたとのこと。そのため、DIGITIMESは「台湾の独占販売代理店では早ければ4月末にはNintendo Switchの在庫が補てんされる」としています。



Digitimes: Nintendo increased production orders for the Switch by 20% in the past 2 weeks, incl. at manufacturing partners Foxconn+Hosiden.



Digitimes says in Taiwan, for example, the exclusive sales agent in that region expects new devices at the end of April at the earliest.