Nintendo Switchの在庫不足により販売価格が劇的に上昇中

また、定価が200ドル(約2万2000円)のNintendo Switch Liteの場合、いくつかの店舗で在庫が存在しています。特にAmazon.comでは価格が高騰しており、即日出荷可能なものは299ドル(約3万3000円)、出荷まで数週間かかるものの場合は230ドル(約2万5000円)にまで価格が上昇しています。 なお、任天堂のアメリカ法人であるNintendo of AmericaはアメリカでNintendo Switchの供給が不足していることを認識しており、近い将来に在庫を追加する予定です。Nintendo of AmericaはゲームメディアのGameSpotに対して、「Nintendo Switchはアメリカのさまざまな小売店舗で売り切れとなっています。しかし、現在より多くのNintendo Switchを開発中です。ご不便をおかけして申し訳ございません」とコメントしています。

・関連記事

実際に「Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)」をゲット&使用してわかったことまとめ - GIGAZINE



ほんわか優しい雰囲気の「あつまれ どうぶつの森」で血しぶき・殺人・儀式などのホラー演出が流行中 - GIGAZINE



Nintendo Switchをゲットしたらプレイすべき8つのゲーム - GIGAZINE



任天堂が「Nintendo Switchはライフサイクルの中盤にある」と発言 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの影響でFoxconnやSamsungのハイテク工場に閉鎖命令 - GIGAZINE



2020年03月26日 10時18分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.