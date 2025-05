2025年05月23日 14時00分 ソフトウェア

新聞にAI生成の読書リストが掲載され存在しない本が推薦されてしまう事態が発生



歴史ある新聞が掲載した夏の推薦図書リストの大半が、フィクション作品どころか存在がフィクションの図書で占められていたことが報じられました。



問題のリストは、2025年5月15日のフィラデルフィア・インクワイアラーと、5月18日のシカゴ・サンタイムズの日曜版に掲載された夏の推薦図書リスト「Heat Index: Your Guide to the Best of Summer」です。



by Monica Eng/Axios



このリストには、作者こそ実在するものの、実際には執筆も出版もされていないタイトルが含まれており、実在する書籍は15冊中5冊しかなかったとのこと。



書いてもいない本の著者としてリストに掲載されてしまった作家のひとりのMin Jin Lee氏は「私は『Nightshade Market』という小説を書いていませんし、これからも書くつもりはありません」とSNSに投稿しました。



I have not written and will not be writing a novel called “Nightshade Market.” Thank you. — Min Jin Lee (@minjinlee11) May 20, 2025



各紙にリストを提供したコンテンツ制作会社のKing Featuresは、作成したライターを解雇したと発表しました。また、1829年創刊の新聞で、40年以上にわたりKing Featuresが制作した漫画やパズルなどのコンテンツを掲載してきたフィラデルフィア・インクワイアラーのCEOのリサ・ヒューズ氏は、「インクワイアラーの編集室は、これらのシンジケート出版物の制作には関与しておらず、問題のHeat Indexの制作にも関与していません」と述べました。





AIが生成した偽の図書リストを掲載した2紙のうちの1紙であるシカゴ・サンタイムズは、2025年3月に「本紙の非営利所有者であるChicago Public Mediaが、財政難のためコラムニストや論説委員など、従業員を20%削減した」と報じたばかりでした。



シカゴ・サンタイムズは、Heat Indexに他にも不正確な情報が含まれている記事があるかどうか調査しており、他のコンテンツ提携先との関係も見直す予定だとしています。



リストの作者であるマルコ・ブスカグリア氏は、AIが生成したリストをダブルチェックしなかったことを認め、SNSへの投稿で「これは完全に私の責任です。ひどい見落としであり、とんでもないミスでした。この状況からキャリア的に立ち直れるかどうか、正直自信がありません。言うべき事はまだたくさん残っていますが、起きたことの責任は完全に私にあります。どんな結果であれ、耐え忍ばなければなりません」と述べました。