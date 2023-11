2023年11月15日 23時00分 サイエンス

心臓の健康にとっては座っているより寝ている方がまし、運動は5分のランニングや階段昇降でもOK



「長時間座っているのは健康に悪い」ということがすでに様々な研究で指摘されていますが、新たに、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの研究者らが運動と心臓の健康との関連についての研究を行い、心臓にとっては座っているのが最悪で、まだ寝ている方がマシという結果が示されました。



Device-measured physical activity and cardiometabolic health: the Prospective Physical Activity, Sitting, and Sleep (ProPASS) consortium | European Heart Journal | Oxford Academic

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehad717/7343176?login=false



Any activity is better for your heart than sitting | UCL News - UCL – University College London

https://www.ucl.ac.uk/news/2023/nov/any-activity-better-your-heart-sitting





Sitting Down Is So Bad For You, Even Sleeping Is Better : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/sitting-down-is-so-bad-for-you-even-sleeping-is-better



心臓発作や脳卒中など、心臓や血管にまつわる疾患は人間の死因として最も多いもので、年間およそ1800万人が亡くなっています。





そこで、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのジョー・プロジェット博士らは、5カ国・1万5000人以上を対象にした6件の研究データをもとに、どういった運動が心臓の健康に影響を与えるのかを調べました。



元データはイギリス、オランダ、デンマーク、フィンランド、オーストラリアの被験者男女の太ももにウェアラブルデバイスを装着し、1日を通した身体活動と、心臓の健康状態を示す6つの指標の測定を行ったものです。



その結果、「中高強度の身体活動(MVPA)」が最も心血管の健康に効果があることがわかり、以下、効果がある順に「軽度の運動」「立位」「睡眠」と続きました。また、座りっぱなしの人の場合、わずか5分程度のMVPAを行うだけでも心臓の健康に顕著な効果があることもわかりました。



MVPAはランニングや早歩き、階段昇降など、エネルギー消費量が安静時の3倍以上の身体活動のことを指します。





具体例として、平均BMIが26.5の54歳女性の場合、毎日30分、座ったり寝たりしている時間をMVPAに置き換えると腹囲が2.5cm、糖化ヘモグロビンが3.6%減少し、BMIは0.64ポイント改善されるとのこと。



研究に資金を提供したイギリス心臓財団のジェームス・ライパー氏は「運動が心血管の健康に真の利益をもたらす可能性があることはすでにわかっていて、この心強い研究は、日常生活の少しの変化だけで心臓発作の可能性を低下させられ得ることを示しています。数分間、座っている時間を適度な運動に置き換えるだけで、BMIやコレステロール値、腹囲を改善し、さらに多くの身体的メリットがあることが示されています」と述べています。