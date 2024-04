2024年04月26日 17時32分 ハードウェア

Huaweiが政府の支援を受けつつ高帯域幅メモリの生産を目指していることが明らかに



中国のメーカー・Huaweiが主導するコンソーシアムが、政府の支援を受けて、AIチップの主要コンポーネントとなる高帯域幅メモリ(HBM)の生産を2026年に始めることを目指していることがわかりました。



中国国内には、アメリカからの経済制裁を乗り越える形で自給自足の半導体製造ネットワークが構築されていることがわかっています。



AIチップに関しては、2022年時点でNVIDIAやAMDに対して中国への輸出禁止規制がかかっていて、中国では再販業者からサーバーを購入してNVIDIA製チップを入手していることが報じられています。



HBMは、DDRメモリなどと比較して少ない消費電力で高速なデータ転送が可能ですが、製造はそれだけ難度が高く、世界でも韓国のSK Hynix、Samsung Semiconductor、アメリカのMicron Techologyの3社しか製造していません。



ニュースサイト・The Informationの報道によると、中国でのHBM生産計画は2023年にスタートし、Huaweiのほかに、アメリカのエンティティリストに入っている福建金華集積回路も参加しているそうです。



コンソーシアムでは少なくとも2つの製造ラインを構築し、内部的に競争させているとのこと。生産したHBMは主にHuaweiが購入することになるとのことです。