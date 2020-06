2020年06月16日 11時20分 セキュリティ

eBay幹部ら6名が「血まみれのブタのマスク」などをジャーナリストに送りつけた容疑で逮捕される

Kazuhisa OTSUBO



幹部を含むeBay元社員6人がジャーナリストに対して血まみれのブタのハロウィーン用マスク、ゴキブリ、葬式用花輪などを送りつけて脅迫したとして、逮捕・起訴されました。



一連の脅迫容疑で起訴されたのは、eBayのセーフティー&セキュリティー部門でシニアディレクターを務めていたジェームズ・バウ(45歳)、グローバルレジリエンシー部門ディレクターだったデイビッド・ハーヴィル(48歳)、グローバルインテリジェンス部門のシニアマネージャーだったステファニー・ポップ(32歳)、グローバルインテリジェンスセンター部門(GIC)のマネージャーだったステファニー・ストックウェル(26歳)、GICのインテリジェンスアナリストだったベロニカ・ジーア(26歳)、グローバルセキュリティーチームの特別業務担当部署のシニアマネージャーだったブライアン・ギルバード(51歳)の6人です。





被害に遭ったのは、eコマース企業を対象とするオンラインニュースレターを発行していたアメリカ・マサチューセッツ州ネイティック在住の2人。2人がメールマガジンに載せた内容が気に入らなかったとして、eBay社員の6人は一連の脅迫を開始しました。



2019年8月の脅迫開始時点ではニュースレターのコメント欄に「削除する時が来た」「この女が叩き潰されることを望む」などのメッセージを書き込むというものでしたが、徐々に脅迫行為は激化。マサチューセッツ地区の司法局が「3部構成のハラスメントキャンペーン」と表現する一連の脅迫行為をスタートしました。



このハラスメントキャンペーンの第1部は、「配達による嫌がらせ」でした。6人は血まみれのブタのハロウィーン用マスク、ゴキブリ、「配偶者の喪失を乗り越える方法」というタイトルの書籍、葬式用花輪などを送付しました。なお、ゴキブリはペットの餌用で、専門の飼育者が箱詰めにしたものがそのまま送付されました。



FBIボストン支局が公開した、血まみれのブタのハロウィーン用マスクと書籍の実物が以下。



As alleged, the extensive harassment campaign launched by these six @eBayemployees included sending embarrassing & disturbing deliveries to the Natick couple's home, including a bloody pig mask, sympathy wreath, a book on how to survive the loss of a spouse, & live insects. pic.twitter.com/U2d1fgsLJD — FBI Boston (@FBIBoston) June 15, 2020



キャンペーンの第2部は、ニュースレターの内容を批判したり、被害者2人に対して「自宅を襲撃するぞ」というメッセージをTwitterで送りつけたりといった「オンライン上のメッセージでの脅迫」です。ギルバード容疑者は、カリフォルニア州サンタクララで警部だったという経歴があり、6人は「脅迫を行うことで、被害者を『元警部に相談するように仕向ける』」狙いがあったとみられています。



そしてキャンペーンの第3部が、「被害者宅のストーキング」でした。犯行グループは2019年8月15日、eBayに対して「ソフトウェア開発会議」と偽って被害者宅へ車で移動し、被害者を監視していました。計画ではガレージに侵入して車にGPS追跡デバイスを設置する予定でしたが、被害者側が不審な監視者を発見、警察に通報しました。



6人は警察の捜査を意識しながら犯行を重ねており、eBayの関与について警察に虚偽の報告を行ったり、eBayの弁護士に虚偽の報告をして捜査に干渉したり、被害者宅に直接向かった際には「eBayの幹部を脅迫したという疑いのある人物を調査していた」という偽造文書を携帯したりしていたことが分かっています。



ジェームズ・バウ、デイビッド・ハーヴィルの2人は2020年6月15日の司法省の発表時点で逮捕されています。残りの4人は起訴が行われた段階で、後日ボストンの連邦裁判所に出廷する予定とのこと。



6人にはそれぞれサイバーストーキング行為の共謀と証人改ざん行為の共謀に関する罪で起訴される予定で、5年以下の懲役および3年間の監視付き釈放、25万ドル(約2700万円)の罰金、賠償請求などが科せられる見込みです。



今回の一件について、eBayは「以前に退職した従業員への起訴について」という公式声明を発表。事件発覚後に外部の法律顧問を雇って社内調査を行って、事件に関係していた全ての従業員を解雇しており、eBay自身や現在所属している従業員は起訴されていないと説明しました。



eBayは、「迅速かつ徹底的な調査を行い、適切な措置を講じ、プロセス全体を通して法執行期間に全面的かつ広範囲に協力しました。被害者に対して謝罪し、今回の事件が発生したことを残念に思っています。eBayは従業員の高い行動基準と倫理観を保持し、この行動基準と倫理観が守られるように適切な措置を講じます」と記しています。