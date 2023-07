2023年07月26日 19時00分 メモ

アパートの一室から40人分の頭蓋骨が発見される、遺体売買に関与か



アメリカ・ケンタッキー州のアパートの一室から40人分の人間の頭蓋骨が発見されました。FBIはアパートに住んでいたジェームズ・ノット容疑者に話を聞いており、遺体売買ネットワークと結びつけて捜査を進めています。



FBI finds stolen human remains in Kentucky man's home | CNN

https://edition.cnn.com/2023/07/14/us/kentucky-human-remains/index.html





40 human skulls found in Kentucky apartment linked to national network of body part dealers | Live Science

https://www.livescience.com/human-behavior/40-human-skulls-found-in-kentucky-apartment-linked-to-national-network-of-body-part-dealers



Middle District of Pennsylvania | Six Charged With Trafficking In Stolen Human Remains | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-mdpa/pr/six-charged-trafficking-stolen-human-remains



FBIによると、ノットの部屋には頭蓋骨が散乱していたほか、大腿(だいたい)骨や腰骨なども見つかっているとのこと。頭蓋骨のひとつにはヘッドスカーフが巻かれ、もうひとつはノットがいつも寝ているマットレスの上にあるなど、管理方法はさまざまでした。





ノットはFacebookを使って遺骨を売っていたとされていますが、ケンタッキー州において遺骨の売買そのものは違法ではありません。しかし、ノットは過去に別件で有罪判決を受けており、禁止されていたはずの銃器を所持していたとの疑いから逮捕・起訴されました。



FBIはノットを遺体売買ネットワークと結びつけて捜査を行っています。FBIによると、ノットはウィリアム・バークという名前のFacebookアカウントを使い、2023年6月に人骨販売をうたう投稿を行っていましたが、ここでノットはジェレミー・ポーリーという人物に頭蓋骨の写真を送っていたことが分かっています。





ポーリーは2022年夏に逮捕された人物で、自宅からは人間の臓器や皮膚、骨が見つかっていることから、遺体売買ネットワークへの関与が疑われていました。取り調べの中でポーリーは遺体売買ネットワークについての情報を漏らしており、捜査の末にハーバード・メディカル・スクールの遺体安置所に勤務していたセドリック・ロッジがネットワークに関与していることが判明。FBIはロッジを逮捕しました。



ロッジとその妻には、遺体の一部を盗んでオンラインで販売していたとの疑いがかけられているほか、顧客だったカトリーナ・マクリーン容疑者とジョシュア・テイラー容疑者を遺体安置所内に入れて購入する遺体のパーツを選ばせていたとも指摘されているとのこと。他方、マクリーンとテイラーにはポーリーらに遺体を転売して利益を得たとの疑いがかけられています。





この件で、ロッジ夫妻とポーリー、マクリーンとテイラー、それからポーリーから遺体を買ったとされるマシュー・ランピ容疑者の計6人が共謀罪と盗品の州間輸送の罪で起訴されました。この犯罪に対する連邦法の最高刑は15年の禁固刑、禁固刑後の監視付釈放、および罰金となっています。報道によると、ポーリーは罪を認める予定で、ロッジ夫妻は無罪を主張しているとのこと。



この件を担当したペンシルベニア州検察局のジェラルド・カラム判事は「犯罪の中には理解を超えるものもある。遺体の窃盗と売買は、私たちを人間たらしめているものの本質を揺るがすものだ。今回の犠牲者(遺体)の多くが、医療専門家の教育と科学利益を増進するために自分の遺体を使用するよう志願したことを考えると、今回の件は特に悪質である」と述べました。



なお、今回逮捕されたノットは保釈金なしで拘留されており、罪状認否は2023年8月4日に行われる予定。今のところロッジ夫妻らの件とは関連付けられていませんが、ノットの部屋からはハーバード・メディカル・スクールのバッグが発見されているそうです。