2023年05月02日 16時00分 メモ

横領・キックバックなどさまざまな手法でAppleから20億円以上盗んだ元従業員に懲役刑が言い渡される



Appleの元従業員が、電話やメールの詐欺を通じてAppleから約1700万ドル(約23億円)を盗んだとして懲役3年を言い渡され、約1900万ドル(約26億円)の返還金を支払うよう命じられたことが分かりました。



Northern District of California | Former Apple Employee Sentenced To Prison For Conspiracy To Defraud Apple And Tax Crimes | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/former-apple-employee-sentenced-prison-conspiracy-defraud-apple-and-tax-crimes





Former Apple employee sentenced for stealing $17 million from company - The Verge

https://www.theverge.com/2023/4/28/23702239/apple-fraud-fine-prison-sentence-tax-evasion-irs





2008年から2018年にかけてAppleに在籍していたDhirendra Prasad氏は、主にAppleのグローバルサービスサプライチェーン部門でバイヤーとしてベンダーから部品やサービスを購入していました。



司法当局の発表によると、Prasad氏は2011年頃から詐欺に手を染め、部品を盗んだり、請求書を偽造したり、キックバックを受け取ったりして、Appleから不正にお金を巻き上げていたとのこと。また、Prasad氏は別件で起訴されているベンダー企業2社のオーナーと共謀して詐欺を働いたことも認めました。





加えて、Prasad氏は立場上知り得た情報を利用し、Appleの不正検知技術を回避して、発見を免れていました。アメリカ司法省は「Prasad氏は雇用者の利益のために自律的に意思決定する実質的な裁量を与えられていました。Prasad氏はこの信頼を裏切り、雇用主を犠牲にして私腹を肥やすためにその権力を乱用しました」とし、3年の実刑判決に加えて、Appleへの返還金に内国歳入庁への納税額を合わせた約1900万ドルの返還金を支払うよう命じました。