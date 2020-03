Appleは540億円超を「iPhoneのピーク性能を落としていた件」の和解金として支払うことに合意

2017年12月に発覚した「iPhoneのピーク性能を落としていた件」について、AppleはアメリカのiPhoneユーザーに対して5億ドル(約540億円)の和解金を支払うことで暫定的に合意しました。 Apple agrees to $500 million settlement for throttling older iPhones - The Verge https://www.theverge.com/2020/3/2/21161271/apple-settlement-500-million-throttling-batterygate-class-action-lawsuit 2017年末に、インターネット掲示板で「 古いiPhoneのバッテリーを交換すると端末の動作が軽くなった 」という投稿があり、iPhoneのCPU性能とバッテリー性能の間に何かしらの関連性があるのではないかと疑われるようになりました。この疑いを明らかにするため、ベンチマークソフトのGeekbenchが新しいiPhoneと古いiPhoneでベンチマークテストを実施したところ、古いiPhoneではOSをアップデートすると CPU性能が意図的に低下させられている ことが明らかに。AppleはiPhoneのピーク性能を意図的に落としていた理由を「iPhoneを意図しないシャットダウンなどから守るため」と説明したものの、ユーザーに対してピーク性能を落としている旨を通知していなかったことから、世界的な問題となりました。 「iPhoneは早ければ1年後に性能が落ち始める」のをAppleが正式に認める - GIGAZINE

2020年03月03日 10時03分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

