2026年06月20日 12時00分 ハードウェア

電気自動車にオープンソースのテレメトリ機能を導入して充電セッションなど車両の状態を監視・制御できる「Open Vehicles」プロジェクトとは？



Open Vehiclesプロジェクトは2011年9月にテスラ・ロードスターのオーナー3人によって設立されたプロジェクトであり、完全オープンソースである車両のテレメトリ監視・診断・制御システム「OVMS(Open Vehicle Monitoring System)」を開発・公開しています。



Open Vehicle Monitoring System | Open Vehicles

https://www.openvehicles.com/home





OVMSの開発者自体が電気自動車の熱心なユーザー集団であることから、車両内部に関する様々なテレメトリを事細かに提供することに精力的です。



・ライブモニタリング機能：充電状態・温度・タイヤ空気圧・診断エラー状態など車両の各種情報をリアルタイムで監視

・アラート機能：充電の中断・バッテリーセルの故障・盗難の可能性など重大な状況やイベントが発生した場合に警告

・車両コントロール：車両との連携状況によっては充電プロセス・空調・エンジンのチューニングパラメータなどを制御することも可能

・リモートコントロール：ウェブアプリ・スマホアプリによるリモートコントロール



基本コンポーネントのハードウェアについて見てみると、車両の On-Board Diagnostics II(OBD2)ポートもしくはそれに類する診断ポートに接続する小型かつ安価なモジュールとなっており、GSM接続とGPSを提供する4Gモデムを搭載します。





OVMSのモジュール上で動作するシステムはウェブアプリユーザーインターフェースとスマホアプリによるリモート制御機能を提供します。さらにMessage Queuing Telemetry Transport(MQTT)を介したホームオートメーション・プロセスオートメーションシステムへの統合もサポートし、SDカードおよびサーバーへのデータロギング機能にも対応しています。



openvehicles/Open-Vehicle-Monitoring-System-3: Open Vehicle Monitoring System - Version 3

https://github.com/openvehicles/Open-Vehicle-Monitoring-System-3



開発者・技術者に対してはOVMSは複数のログフォーマット・設定可能なOBD2トランスレータ・DBCデコーダ・リバースエンジニアリングツールキット・CANopenクライアントなど様々なCANツールを提供しており、これらを用いることでSSHやWebSocketによるTCP経由のCANフレーム読み出し・書き込みを可能としています。





記事作成時点でOVMSが対応している車両は以下の通りです。



・BMW i3 / i3s

・Chevrolet Bolt EV / Ampera-e

・BYD Atto 3

・Cadillac 2nd gen CTS

・Cadillac CT5

・Chevrolet C6 Corvette

・DBC Based Vehicles

・DEMO Vehicle

・Energica motorbikes

・Fiat 500e

・Fiat e-Doblo

・Hyundai Ioniq 5 / Kia EV6

・Hyundai Ioniq vFL

・Jaguar IPace

・Kia e-Niro / Hyundai Kona / Hyundai Ioniq FL

・Kia Soul EV

・Maxus eDeliver3

・Maxus Euniq 5 6-seats

・Maxus T90 EV (MT90)

・Mercedes-Benz B250E W242

・MG EV

・Mini Cooper SE

・Mitsubishi Trio (i-MiEV)

・Nissan Leaf / e-NV200

・NIU MQi GT EVO / 100

・OBDII Vehicles

・Renault Twizy

・Renault Zoe

・Renault Zoe Phase 2

・Smart ED Gen.3

・Smart ED/EQ Gen.4 (453)

・Tesla Model 3

・Tesla Model S

・Tesla Roadster

・Toyota RAV4 EV

・Tracking Vehicles

・VW e-Golf

・VW e-Up

・VW e-Up via OBD2

・VW e-Up via Comfort CAN (T26A)

・ZombieVerter VCU



なお、OVMSはオープンソース・オープンハードウェアであるため自作可能ではありますが、自作に自信のない人向けに完成品の販売もしています。



Buy OVMS | Open Vehicles

https://www.openvehicles.com/buy