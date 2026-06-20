Amazonが完成間近だったサム・アルトマンの伝記映画『Artificial』の配給から撤退
by Village Global
Amazon MGMスタジオが、OpenAIの創業者であるサム・アルトマン氏のことを描いた、ルカ・グァダニーノ監督による伝記映画『Artificial』の配給から手を引いたことがわかりました。Amazonは2026年2月にOpenAIと戦略的パートナーシップを結び、OpenAIに500億ドル(約8兆円)を投資しています。
Amazon Is Dumping Its Sam Altman Movie - Puck
https://puck.news/amazon-is-dumping-its-sam-altman-movie/
Amazon No Longer Releasing Luca Guadagnino’s ‘Artificial’ Movie
https://deadline.com/2026/06/luca-guadagnino-artificial-amazon-jeff-bezos-1236962694/
Luca Guadagnino's Sam Altman Movie 'Artificial' Dropped by Amazon
https://variety.com/2026/film/global/luca-guadagnino-sam-altman-movie-artificial-dropped-amazon-1236785830/
Luca Guadagnino’s Sam Altman movie dropped by Amazon after it announces OpenAI partnership | Film | The Guardian
https://www.theguardian.com/film/2026/jun/19/luca-guadagnino-sam-altman-movie-dropped-amazon-openai-artificial
Luca Guadagnino's OpenAI Film 'Artificial' Dropped by Amazon
https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/luca-guadagnino-sam-altman-artificial-dropped-amazon-openai-1236626073/
Amazon Drops Sam Altman Movie After OpenAI Deal
https://www.ign.com/articles/amazon-walks-away-from-nearly-complete-sam-altman-movie-just-months-after-openai-deal
映画『Artificial』は、『ミラノ、愛に生きる』(2009)や『胸騒ぎのシチリア』(2015)、『君の名前で呼んで』(2017)などを手がけてきたルカ・グァダニーノ監督による、サム・アルトマン氏の伝記映画です。
映画はアルトマン氏が2023年にOpenAIを解雇され12日後に再雇用されたという出来事が中心になっていて、2025年秋にクランクアップ済み。すでに複数回の試写が行われ、好意的な反応が得られていたとのこと。
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Amazonの広報担当者は「我々は、数々の受賞歴があるルカ・グァダニーノ監督に対して最大限の敬意と賞賛を抱いています。言うまでもなく、長年にわたる関係も続いていくことを願っています。『Artificial』は、別のスタジオから公開された方がよりよい結果をもたらすと考えており、制作チームと緊密に連携して、作品の新たな配給先を見つけるべく取り組んでいます」とコメントしています。
なお、サム・アルトマン役は『アメイジング・スパイダーマン』や『沈黙-サイレンス-』のアンドリュー・ガーフィールドが担当。このほか、イーロン・マスク役をドラマ『ザ・スタジオ』などで知られるアイク・バリンホルツ、ミラ・ムラティ役を『トップガン マーヴェリック』やボブ・ディランの伝記映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』でジョーン・バエズを演じたモニカ・バルバロが担当し、主人公のイルヤ・サツケヴァーは『ANORA アノーラ』で高い評価を受けたユーリー・ボリソフが演じるとのこと。
ちなみに、本作は2010年に公開された、Facebook創業者のマーク・ザッカーバーグの伝記映画である『ソーシャル・ネットワーク』の続編で2026年10月公開予定の『The Social Reckoning(ソーシャル・レコニング)』と競争になるのを避けて、2027年公開予定となっていました。
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in 映画, Posted by logc_nt
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