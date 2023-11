2023年11月20日 11時58分 メモ

電撃退任したOpenAIのサム・アルトマンCEOの復帰を模索する交渉が続く、Microsoftのサティア・ナデラCEOが交渉を主導か



現地時間の2023年11月17日、チャットAIの「ChatGPT」や画像生成AI「DALL・E」などで知られるAI開発企業のOpenAIが、突如としてサム・アルトマンCEOの退任を発表しました。しかし、OpenAIの幹部や投資家グループはアルトマン氏の復帰を望んでおり、難航する取締役会との交渉にMicrosoftのサティア・ナデラCEOも乗り出していると報じられています。



アルトマン氏の退任を報告したOpenAIの公式ブログには、「アルトマン氏は取締役会とのコミュニケーションが一貫して率直ではなく、取締役会の責任を果たす能力に支障があるとの結論に達しました。取締役会は、アルトマン氏がOpenAIを牽引していく能力をもはや信用できません」と記されており、取締役会の審議によって退任が決定されたことが報告されています。長らくOpenAIのトップとして高い認知度を誇ってきたアルトマン氏の退任は、世界中に衝撃を与えました。



また、アルトマン氏の退任が発表された数時間後には、共同創業者で社長のグレッグ・ブロックマン氏も社長を辞任することを発表しました。



このクーデターは、取締役でありOpenAIの主任科学者を務めるイルヤ・サツキヴァー氏によって画策されたとみられており、このクーデターは内部の「研究側」と「製品側」の権力闘争を反映しているとのこと。





しかし、アルトマン氏はOpenAI社内や投資家から根強い支持を受けており、OpenAIは一枚岩ではありません。退任報道の後、取締役会はアルトマン氏がOpenAIのCEOに復帰する可能性について協議していることも報じられています。



海外メディアのBloombergによると、アルトマン氏は復帰に前向きであるものの、既存の取締役の解任を含むガバナンスの変更を望んでいるほか、アルトマン氏に不正行為はなかったと認める声明の発表を求めているとのこと。



アルトマン氏の復帰と取締役の辞任を求めるOpenAIの幹部には、アルトマン氏の後任として暫定CEOに就任したミラ・ムラティ氏や、最高戦略責任者のジェイソン・クォン氏、最高執行責任者のブラッド・ライトキャップ氏らが含まれているそうです。



復帰交渉では、アルトマン氏がCEOに復帰した場合にOpenAIの取締役会をどのように再編するのかという議題も討論されているとのこと。取締役会のメンバーは、再編された取締役会の内訳について合意しておらず、アルトマン氏が復帰するかどうかは不透明だと関係者は述べています。



Bloombergは、「複数の関係者は、経営陣・投資家・取締役会の交渉で中心的な役割を担っているのは、Microsoftのサティア・ナデラCEOだと語っています」と報じました。MicrosoftはOpenAIに数千億円規模の投資を行い長期的なパートナーシップを築いているため、OpenAIの動向は同社の利益に大きく関係しています。



