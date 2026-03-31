2026年03月31日 11時40分 ネットサービス

Instagramストーリーズを足跡なしで見たり見せる相手をリスト分けしたりできるプレミアムサブスクリプション「Instagram Plus」のテストがスタート



MetaがInstagramで限定機能が使えるプレミアムサブスクリプション「Instagram Plus」のテストを始めていることがわかりました。



Meta starts testing a premium subscription on Instagram | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/03/30/meta-starts-testing-a-premium-subscription-on-instagram/





Instagram Tests Premium Subscription With Exclusive Features - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-30/instagram-testing-new-premium-subscription-offering



Meta rolls out early test of paid subscriptions on Instagram - Neowin

https://www.neowin.net/news/meta-rolls-out-early-test-of-paid-subscriptions-on-instagram/



Metaは2026年1月、認証バッジが手に入るサブスクリプション「Meta認証(Meta Verified)」とは別個に、InstagramやFacebook、WhatsApp向けのプレミアムサブスクリプションを計画していることを明らかにしていました。



MetaがInstagram・Facebook・WhatsAppでプレミアムサブスクリプションをテスト - GIGAZINE





今回テストが始まったのは「Instagram Plus」と呼ばれる、Instagram向けのプレミアムサブスクリプションです。





Instagramといえば、投稿後24時間で見られなくなる「ストーリーズ」が特徴の1つで、ストーリーズを誰が閲覧したかを投稿者は確認することが可能ですが、Instagram Plusでは投稿者に「見た」と知らせることなくストーリーズの投稿を閲覧することができるとのこと。



また、投稿やストーリーズの表示範囲を限定する「親しい友達リスト」とは別に、ストーリーズ用の視聴者リストを無制限に作成することができるようになります。つまり、「グルメの話題はリストAの人と共有する」「アイドルの話題はリストBの人と共有する」といった使い分けができます。



さらに、ストーリーズの公開期間を24時間以上に延長したり、週に1回、ストーリーズの投稿を「スポットライト」に設定したりできるようになります。これにより、投稿がフォロワーのストーリー一覧の上部に表示されて、見てもらいやすくなります。





このほか、他の人が投稿したストーリーズに「スーパーいいね」を送ったり、ストーリーズの閲覧者リストを検索して特定の人が閲覧したかどうかを確認することもできます。



テストは日本、メキシコ、フィリピンでの実施が確認されています。1カ月間は無料で利用可能で、無料期間終了後の料金は日本が月額319円、メキシコが月額39メキシコペソ(約344円)、フィリピンが月額65フィリピンペソ(約171円)だとのことです。

