2026年03月31日 11時35分 ネットサービス

Xの外国語ポストが自動で日本語に翻訳されるように、設定から無効化も可能



X(旧Twitter)で外国語のポストが自動的に日本語へ翻訳されるようになりました。ポスト上のボタンから原文に切り替えることも可能。自動翻訳を無効化する手順もまとめておきます。





Grok automatically translating and recommending 𝕏 posts from other languages is starting to work — Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2026



Xにはこれまでも1クリックで和訳できる翻訳機能が搭載されていましたが、2026年3月30日からはボタンをクリックせずとも最初から日本語で表示されるようになりました。



和訳されたポストの上部には「○○からの翻訳」と表示されています。元の言語で表示したい場合は「原文を表示」をクリックをすればOK。





瞬時に元の言語に切り替わりました。





自動翻訳を無効化するには「原文を表示」の右隣にある設定ボタンをクリック。





トグルスイッチで自動翻訳の有効・無効を切り替えられます。





なお、Xの翻訳機能はxAIのテクニカルスタッフである保立怜氏が中心となって開発した機能で、Grokの多言語機能を基盤に構築されています。2026年3月下旬には英語ユーザーに対して自動翻訳機能が展開され、日本語のポストが外国に届きやすくなりました。





そして、2026年3月30日には日本語ユーザーにも自動翻訳機能が展開されたというわけです。





海外では「日本の投稿は面白い」と話題になっており、イーロン・マスク氏も「日本の投稿は素晴らしい」と述べています。



𝕏 Japan posts are amazing 🇯🇵 https://t.co/bcHpIWr5FV — Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2026



なお、Xの国別ユーザー数は1位がアメリカで2位が日本です。Xの日本公式アカウント(X Corp. Japan)も「Grokの自動翻訳によって日本のX好きが世界に急速にバレ始めています...！」と投稿しています。

