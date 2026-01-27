2026年01月27日 11時08分 ネットサービス

MetaがInstagram・Facebook・WhatsAppでプレミアムサブスクリプションをテスト



FacebookやInstagramなどを運営するMetaが、AI機能を拡張したり、生産性や創造性を向上させたりすることができる新しいサブスクリプションを計画していることを明かしました。



Meta to test premium subscriptions on Instagram, Facebook, and WhatsApp | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/01/26/meta-to-test-premium-subscriptions-on-instagram-facebook-and-whatsapp/



MetaはテクノロジーメディアのTechCrunchに対して、「今後数カ月以内にInstagramやFacebook、WhatsAppでプレミアム体験を提供することができるサブスクリプションをスタートする予定である」と明かしました。





Facebook、Instagram、WhatsAppなどのソーシャルメディアのコア機能は無料で利用できますが、サブスクリプションに登録したユーザーは特別な機能にアクセスできるようになり、共有やつながり方をより細かくコントロールできるようになるそうです。



一方、Metaは特定の戦略に固執しているわけではなく、さまざまなサブスクリプション機能やバンドルをテストし、各アプリのサブスクリプションにはそれぞれ独自の機能セットが用意されると説明しています。



また、Metaはサブスクリプションプランの一環として、20億ドル(約3100億円)で買収したAIエージェント「Manus」を提供する予定であることを明らかにしました。



Metaが総額3100億円超で中国人が創業したAIスタートアップ「Manus」を買収 - GIGAZINE





MetaはManusに対して二重のアプローチを取っており、ManusをMeta製品に統合する一方で、企業向けにはスタンドアロンのサブスクリプション販売を継続しています。リバースエンジニアのAlessandro Paluzzi氏が共有したスクリーンショットによると、MetaはInstagramにManus AIへのショートカットを追加する作業を進めています。Paluzzi氏は開発中の未公開機能を頻繁に発見していることで知られるリバースエンジニアです。



#Instagram is working on adding a shortcut to Manus AI in the settings page 👀 pic.twitter.com/CI9yYJD896 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 23, 2026



MetaはMeta AIアプリの新しいAI動画フィードである「Vibes」などのAI機能のサブスクリプションをテストする予定です。Vibesは動画フィードというだけでなく、AIを活用した短編動画も作成可能です。Vibesは2025年にリリースされて以来、無料で提供されてきました。しかし、Metaは今後、Vibesの動画作成機能を一部有料で提供する予定のようで、サブスクリプションオプションを選択すると、毎月追加の動画作成機能が利用可能になるそうです。



WhatsAppとFacebookの有料機能がどのようなものになるかは不明ですが、Instagramの新しいサブスクリプションでは、ユーザーが無制限のオーディエンスリストを作成したり、フォローバックしていないフォロワーのリストを確認したり、投稿者に閲覧したことを知られずにストーリーを閲覧するオプションなどが使用できるようになると、Paluzzi氏は指摘しています。



注目すべきは、新しいサブスクリプションがMeta認証(Meta Verified)とは別のものになるという点です。MetaはMeta認証から学んだことを活かし、一般ユーザー、クリエイター、企業が求めるサービスをサブスクリプション事業に取り入れていくと説明しています。



Metaが月額1600円でFacebookとInstagramの認証バッジをゲットできる有料サービス「Meta Verified」発表 - GIGAZINE





Metaが新しいサブスクリプションを開始すれば、同社はより多くの収益を上げることができるようになりますが、ユーザーはサブスクリプション疲れに悩まされる可能性があります。



Metaは、今後数カ月以内にサブスクリプションの展開を開始する予定ですが、ユーザーコミュニティの意見に耳を傾け、フィードバックを集める予定だとも説明しています。

