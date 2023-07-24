TwitterがTwitter Blue未加入ユーザーに対してDM送信制限を課す
TwitterがTwitter Blue未加入ユーザーに対して、1日に送信可能なダイレクトメッセージ(DM)の数に制限を課し始めました。DMに送信制限を設ける理由を、Twitterは「スパム対策」と説明しています。
Twitter to Impose 'Daily Limits' on Direct Messages for Unverified Users | PCMag
https://www.pcmag.com/news/twitter-to-impose-daily-limits-on-direct-messages-for-unverified-users
Twitter is limiting the number of DMs unverified users can send | Engadget
https://www.engadget.com/twitter-is-limiting-the-number-of-dms-unverified-users-can-send-120035602.html
Twitter is limiting the number of daily direct messages for unverified users
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/twitter-limiting-number-daily-direct-messages-unverified-users-rcna95721
Twitter will soon limit how many DMs unverified accounts can send - Dexerto
https://www.dexerto.com/tech/twitter-will-soon-limit-how-many-dms-unverified-accounts-can-send-2221397/
2023年7月22日、Twitterの公式サポートアカウントが「ダイレクトメッセージにおけるスパム削減のために、近々いくつかの変更を加える予定です。未認証アカウント(Twitter Blue未加入アカウント)は、1日に送信できるDMの数に制限が課せられることとなります。今すぐTwitter Blueに加入してより多くのDMを送信してください」とツイートし、Twitter Blue未加入ユーザーのDM送信数に制限を課すことを発表しました。
We'll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75— Twitter Support (@TwitterSupport)
これについて、ニュースメディアのPCMagは「これはユーザーをTwitter Blueに誘導するための試みのひとつのように思えます。Twitter Blueは月額8ドル(約1100円)から利用可能で、認証済みバッジ(青色チェックマーク)を含むいくつかのプレミアム機能を提供しています。先週、Twitterのオーナーであるイーロン・マスク氏は、広告収入が50％減少したことを明かしていました」と指摘しています。
なお、一部のユーザーからはすでにTwitterがDMに制限を課していることへの非難の声が挙がっています。あるTwitterユーザーは、「DMのスパムを減らすためにDM送信制限を設けたとTwitterは主張していますが、認証済みアカウントがスパムを送信する可能性もありますよね？」「Twitterの目的は明らかに『DMを送信するために料金を支払ってもらうこと』です」といったやり取りを行っています。
The goal is to have you pay to send direct messages. They continue to alienate their users.— Lew🐦 Slava Ukraini! ???????? (@lgarf3)
一方で、TwitterのDM経由で迷惑メッセージを受け取っているというユーザーからは、DM送信制限を歓迎する声も挙がっています。
なお、Twitterは2023年7月13日にTwitter Blueユーザー向けにDMの「品質フィルター」機能を追加していました。これはフォローしているユーザーからのメッセージは通常通りにプライマリ受信トレイに表示されるものの、フォローしていないアカウントからのメッセージはメッセージリクエスト受信トレイに送られるというものです。
Starting as soon as July 14th, we’re adding a new messages setting that should help reduce the number of spam messages in DMs. With the new setting enabled, messages from users who you follow will arrive in your primary inbox, and messages from verified users who you don’t follow…— Twitter Support (@TwitterSupport)
・関連記事
イーロン・マスクが「Twitterは広告収入が50％減しキャッシュフローは依然としてマイナス」とぶっちゃける - GIGAZINE
Twitterが「暗号化DM」の提供を開始、「銃を突きつけられたとしてもアクセスできないようにする」とイーロン・マスクが豪語 - GIGAZINE
Twitterがツイート経由でDMを送れる機能をテスト中、嫌がらせが加速すると懸念する声も - GIGAZINE
TwitterのDM検索が強化、会話内容をキーワードで検索できるようにアップグレード - GIGAZINE
Twitterで「DMをピン留め」して特定のDMを上部に固定することが可能に - GIGAZINE
・関連コンテンツ