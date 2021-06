2021年06月07日 10時17分 ネットサービス

Twitterが有料フォロー機能「スーパーフォロー」を間もなくスタートか、アダルトコンテンツを限定投稿できるようになる可能性



Twitterでは気になるユーザーを「フォロー」することができますが、サブスクリプションとフォローを融合させることでPatreonのように「ユーザーがコンテンツ作成者にお金を支払うことで、限定コンテンツにアクセスできるようになる」という「スーパーフォロー」機能が計画されています。このスーパーフォロー機能に関する詳細が明らかになっています。



Twitter may be close to launching Super Follows, as new research shows what it could look like - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/6/22521555/twitter-super-follows-new-research-jane-wong-subscription



通常のフォロワーには表示されない限定投稿に、サブスクリプション方式でアクセスできるようになるというのが「スーパーフォロー」です。Twitterはクリエイターたちがプラットフォーム上で直接収益をあげられるようにするための方法として、スーパーフォローを2021年2月末に発表しました。スーパーフォローは月額4.99ドル(約550円)で利用できる予定。



このスーパーフォローに関する詳細を明らかにしたのが、アプリ開発者のジェーン・マンチュン・ウォン氏。同氏はTwitterの「送信取り消し機能」や「Twitter Blue」といった機能を、アプリ解析から明らかにしてきた人物です。



ウォン氏の解析結果によると、スーパーフォローを利用して限定投稿が可能になるのは「1万人のフォロワーを持ち」「過去30日間に少なくとも25ツイートを投稿し」「18歳以上」であるというTwitterユーザーです。



また、スーパーフォローを利用する場合、コンテンツ投稿者は自身のコンテンツを説明するためのカテゴリリストにアクセス可能となります。このカテゴリリストの中には「Adult content(アダルトコンテンツ)」や「OnlyFans(ファン限定)」といったカテゴリも用意されているそうです。





なお、海外メディアのThe VergeがTwitterに対してウォン氏の解析結果の真偽について問い合わせしたところ、回答は得られなかったとのこと。





Twitterは「Tip Jar」という投げ銭機能を実装しており、このTip Jarでは投げ銭の一部を手数料として徴収していません。しかし、スーパーフォロー機能では売上の一部を手数料として徴収する可能性が高いとThe Vergeは指摘しています。



なお、Twitterは独自の有料サービスとして「Twitter Blue」を開始しており、着々と有料サブスクリプションサービスを拡充しています。



