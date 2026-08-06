2026年08月06日 11時06分 ソフトウェア

Googleは9月4日にスマートフォンのGoogleアシスタントを終了する予定



GoogleがAndroidスマートフォンやタブレットで提供している「Googleアシスタント」を2026年9月4日から段階的に終了し、後継のAIアシスタント「Gemini」へ移行することをユーザー向けメールで案内しました。Googleアシスタントは数週間かけて利用できなくなり、終了後は従来のアシスタントへ戻すこともできなくなります。



Google Assistant is going away on mobile devices, starting 4 September : r/google

https://www.reddit.com/r/google/comments/1vfm5s1/google_assistant_is_going_away_on_mobile_devices/



Google plans to kill Assistant on your phone on September 4 - Ars Technica

https://arstechnica.com/ai/2026/08/google-plans-to-kill-assistant-on-your-phone-on-september-4/



Googleアシスタントは、音声による検索や電話の発信、アラームの設定、音楽再生、スマートホーム機器の操作などを実行できるAndroidのデジタルアシスタントです。Googleは生成AIを利用するGeminiを新たなアシスタントとして展開しており、GoogleアシスタントからGeminiへの切り替えを進めてきました。



GoogleがスマホのGoogleアシスタントをGeminiにアップグレードすると発表、2025年内にGoogleアシスタントは利用不可能に - GIGAZINE





海外掲示板のRedditには、Googleアシスタントから届いたとされるメールのスクリーンショットが投稿されています。メールには「モバイル端末上のGoogleアシスタントを終了し、Googleの次世代AIアシスタントであるGeminiがAndroidのアシスタント体験になる」と記載されています。





Googleによると、Googleアシスタントへのアクセスは2026年9月4日から順次削除され、全ユーザーへの適用には数週間かかる可能性があります。移行が完了すると、スマートフォンやタブレットでGoogleアシスタントを使用できなくなるだけでなく、設定を変更してGoogleアシスタントへ戻すこともできません。



Geminiを利用できる地域に住み、端末が最低システム要件を満たしている場合は、Googleが提供するモバイルアシスタントがGeminiに置き換わります。「Hey Google」と呼びかけたり、電源ボタンを長押ししたりした場合にも、従来のGoogleアシスタントではなくGeminiが起動します。



Android版Geminiの最低システム要件は、Android 9以降と2GB以上のRAMです。ただし、Android Goを搭載する端末ではGeminiを利用できず、対応言語や機能も地域によって異なります。





変更はスマートフォンやタブレットだけでなく、端末と連携するアクセサリーにも及びます。Wear OS搭載スマートウォッチ、Gemini対応のヘッドホンやイヤホン、スマートフォンからAndroid Autoを投影している自動車でも、9月4日以降はGoogleアシスタントを利用できなくなり、Geminiへ切り替わります。



一方、Googleの車載システムを直接搭載する「Google built-in」対応車では、9月4日以降も当面はGoogleアシスタントが動作します。また、今回の案内はGoogle Homeのスピーカーやスマートディスプレイ、Google TVに搭載されたGoogleアシスタントを直接終了するものではなく、これらについては別途Geminiへの移行が進められます。



Redditでは「Geminiでアラームやタイマー、電話、ナビゲーション、照明操作などを問題なく利用できている」という報告がある一方、「Googleアシスタントより応答が遅い」「単純な指示を正しく実行できない」「端末のロック解除を求められる」といった不満も寄せられています。特に、決められた処理を素早く実行するGoogleアシスタントと生成AIによって柔軟な回答を作るGeminiでは性質が異なるため、基本的な端末操作の安定性を重視するユーザーからは強制移行を懸念する声が上がっています。

