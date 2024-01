Googleアシスタントからユーザーから不人気な機能の一部を廃止するとGoogleが発表

Changes we’re making to Google Assistant - Google アシスタント ヘルプ https://support.google.com/assistant/answer/13971691

音声コマンドでさまざまなタスクをこなすことができるGoogleアシスタントについて、Googleは「Googleアシスタントの利便性を高めるために、ユーザーに人気のエクスペリエンスを優先し、それらを向上させるために基盤となるテクノロジーに投資します」として、ユーザーがあまり活用していない機能の一部を廃止することを発表しました。 Changes we’re making to Google Assistant https://blog.google/products/assistant/google-assistant-update-january-2024/

2024年01月12日 11時37分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

