2026年02月26日 10時48分 AI

Google Geminiをスマホ用のAIエージェントにしてタスク自動化が可能に、まずはPixel 10シリーズとGalaxy S26シリーズで



GoogleがPixel 10、Pixel 10 Pro、Samsung Galaxy S26シリーズ向けに、タスク自動化が可能になるGeminiアプリのベータ版をリリースすると発表しました。記事作成時点ではアメリカと韓国で提供される予定です。



Gemini on Android lets you assign multi-step tasks

https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/android-multi-step-tasks/



Samsung Galaxy S26 devices get the latest Android AI features

https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/samsung-unpacked-2026/



Google Gemini can book an Uber or order food for you with new agentic AI features | The Verge

https://www.theverge.com/tech/884210/google-gemini-samsung-s26-pixel-10-uber



Geminiのベータ版はスマートフォン上で動くAIエージェントとして、さまざまなタスクを自動実行することができます。たとえば「美術館へ行くからUberを手配して」と指示すると、Uberアプリを操作して家までの送迎を予約するタスクを自動で実行できます。



AIを活用した自動化には問題が発生する可能性があるため、Geminiへの指示はスマートフォンの電源ボタンを長押しすることで初めて可能になるとのこと。また、通知を介してGeminiの進行状況をリアルタイムで監視できるため、実行中のタスクを表示したり、停止したりすることもできます。





さらにGoogleによると、自動化はスマートフォン上の安全な仮想ウィンドウで実行され、デバイス上の他のデータにはアクセスできず、限られたアプリにのみアクセスできます。





Geminiのタスク実行はバックグラウンドでシームレスに動作するため、ユーザーはそのままスマートフォンを使い続けることが可能です。ベータ版ということで、まずは食品・食料品のデリバリーやライドシェアなどの一部アプリで使うことができるとのこと。





タスクの自動実行に対応したGoogle Geminiのベータ版はまずアメリカと韓国で、Pixel 10とPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Samsung Galaxy S26シリーズで先行リリースされる予定です。



Androidエコシステム部門バイスプレジデントであるサミール・サマット氏は「Androidをオペレーティングシステムではなく『インテリジェンスシステム』として捉えることから一歩前進している」と述べており、アプリの自動化はGeminiに限定されるものではないとのこと。つまり、最終的にアプリの自動実行はAndroid自体の機能として実装される可能性が示唆されています。

