Androidデバイス間でタスクを移動できる新機能「Continue On」
あるデバイスで実行していたタスクを別のデバイスへ引き継ぐAndroidの新機能「Continue On」が開発されていることが分かりました。
About the Continue On feature | Better Together | Android Developers
https://developer.android.com/develop/better-together/continue-on
Continue Onの動作は以下の動画で確認できます。
First look at Continue On, a new Android 17 feature that lets you transition apps between devices! pic.twitter.com/5xuUwjz44J— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2026
提供開始時点ではスマートフォンからタブレットへの移行をサポートしていて、タブレットのタスクバーにはスマートフォンで最後に開いていたアプリの提案が「Handoff Suggestion」として表示されます。タブレットでこの提案をタップすると、ワンタップでそのアプリを起動し、中断した場所から作業を再開できます。
Googleドキュメントのほか、Gmailなどほかのアプリでも実行可能。Continue OnはAndroid 17(APIレベル)で利用できる機能で、さまざまなアプリ開発者がユーザーの体験をカスタマイズするために実装できます。
なお、Appleも同様の機能「Handoff」を実装しています。
Handoffを使ってほかのApple製デバイスで作業を続ける - Apple サポート (日本)
https://support.apple.com/ja-jp/102426
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in ソフトウェア, Posted by log1p_kr
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