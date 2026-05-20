2026年05月20日 13時48分 ソフトウェア

Androidデバイス間でタスクを移動できる新機能「Continue On」



あるデバイスで実行していたタスクを別のデバイスへ引き継ぐAndroidの新機能「Continue On」が開発されていることが分かりました。



About the Continue On feature | Better Together | Android Developers

https://developer.android.com/develop/better-together/continue-on



Continue Onの動作は以下の動画で確認できます。



First look at Continue On, a new Android 17 feature that lets you transition apps between devices! pic.twitter.com/5xuUwjz44J — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2026



提供開始時点ではスマートフォンからタブレットへの移行をサポートしていて、タブレットのタスクバーにはスマートフォンで最後に開いていたアプリの提案が「Handoff Suggestion」として表示されます。タブレットでこの提案をタップすると、ワンタップでそのアプリを起動し、中断した場所から作業を再開できます。





Googleドキュメントのほか、Gmailなどほかのアプリでも実行可能。Continue OnはAndroid 17(APIレベル)で利用できる機能で、さまざまなアプリ開発者がユーザーの体験をカスタマイズするために実装できます。





なお、Appleも同様の機能「Handoff」を実装しています。



Handoffを使ってほかのApple製デバイスで作業を続ける - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/102426

