2021年04月26日 16時00分 ソフトウェア

「OK、Google」といわなくてもGoogleアシスタントがタスクをこなしてくれる新機能「Guacamole」が秘密裏にテスト中

by Maurizio Pesce



Googleが、音声認識AIであるGoogleアシスタントの新機能「Guacamole(ワカモレ)」の開発を進めていると報じられています。Guacamoleを利用することで、ユーザーは「OK、Google」というウェイクワードを言わなくても、Googleアシスタントを介してアラームをオフにしたりスマートフォンで通話したりが可能になります。



Google Assistant on phones is learning to act without a 'Hey Google' prompt

https://www.androidpolice.com/2021/04/23/googles-guacamole-isnt-just-a-delicious-dip-its-a-mysterious-new-assistant-feature/



Assistant Guacamole lets you answer calls without Hey Google - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/04/23/google-assistant-guacamole/



IT系ニュースサイトの9to5Googleによれば、Guacamoleの開発は3月上旬にリリースされた「Google」アプリのバージョン12.8から行われていたとのこと。GoogleはこのGuacamole機能については内容を明らかにしておらず、「Guacamoleですぐに物事を成し遂げましょう」「Guacamoleで実際に何が起動するかを説明します」としか説明していませんでした。



そして、IT系ニュースサイトのAndroid Policeは、Android 11でリリースされたGoogleアプリのバージョン12.15.9.29(ベータ版)を使っている一部のユーザーに対して、Guacamoleが一時的に公開されたと報じました。



実際にGuacamoleの公開を確認したユーザーのスクリーンショットを見ると、Googleアシスタントの設定メニューには「Guacamole」の項目があり、「『Hey Google』といわなくてもクイックタスクのお手伝いをします」という説明文が書かれています。





Guacamoleはウェイクワードの省略を中心に設計されている機能で、「OK Google」や「Hey Google」をいわなくてもスマートフォンの通話への応答やアラームの停止などのクイックタスクを行うことが可能になります。



9to5Googleによれば、記事作成時点ではGuacamoleは従業員を対象にテストが行われているそうで、Guacamoleが設定メニューに表示されたのはミスなのではないかとのこと。また、Guacamoleはあくまでもテスト中の段階なので、Guacamoleが正式リリースされると実際にどのような機能を有するのかは、記事作成時点では不明です。