オックスフォード大が「有効性77％のマラリアワクチン」を開発、これまでで最も効果が高いマラリアワクチン

・関連記事

歴史上最も多くの人間を殺している「蚊」のマラリアを根絶する「遺伝子組み換え蚊」問題まとめムービー - GIGAZINE



「がんワクチン」など今後登場が期待される3つのmRNAワクチン - GIGAZINE



ニワトリのニオイが「マラリア予防」に効果的であることが研究で明らかに - GIGAZINE



血を吸った蚊が死ぬようになる薬品「イベルメクチン」はマラリアを20%も減らす - GIGAZINE



ゲノム編集でマラリア原虫に耐性を持つ蚊が誕生、マラリア克服の決め手になる可能性 - GIGAZINE

2021年04月26日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.