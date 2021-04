なぜ馬のようなサイズのウサギが存在しないのか?

ウサギ目 は南極以外のすべての大陸に幅広く分布し、多くの地域で生息が確認できる哺乳類として知られています。しかし、ウサギ目の体重は最大種でも平均5kg程度であり、大陸の環境下で競争相手となり得る他の草食哺乳類に比べるとはるかに小さな種となっています。ウサギが小さな体である理由は、競争相手である他の草食哺乳類による影響であるとの研究が、京都大学の富谷進氏らにより発表されました。 Why aren't rabbits and hares larger? - Tomiya - 2021 - Evolution - Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evo.14187

・関連記事

絶滅したと思われていた「ウサギサイズで鹿のような動物」が再発見される - GIGAZINE



通常の6倍のサイズのウサギの化石を発見、ジャンプはせずゆっくり移動か - GIGAZINE



呼吸には生物の「大きさ」が多大な影響を与えている、その理由とは? - GIGAZINE

2021年04月26日 17時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.