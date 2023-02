Microsoft BingのAIチャットには「ゲームモード」「友だちモード」など隠し機能が搭載されていると判明

Microsoftの検索エンジン・Bingに、OpenAIの大規模言語処理モデル「Prometheus」をベースにした「Bing Chat」というAIチャットが 2023年2月に組み込まれました 。このBing Chatを使うことで、まるで人間と会話するように文章ベースで情報を検索することが可能なのですが、Microsoftがコマンドを入力することで使える「ゲームモード」「友だちモード」などの隠し機能を検討していることが判明しました。 Bing Chat's secret modes turn it into a personal assistant or friend https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/bing-chats-secret-modes-turn-it-into-a-personal-assistant-or-friend/ セキュリティ系ニュースサイトのBleeping Computerによると、記事作成時点で一部のユーザーに先行公開されている「新しいBing」のBing Chatを使っていると、「コマンドまたは設定を使用して、データの一部を変更可能です。例えば『#language』と入力してオプションから選択することで、言語を変更できます。また、『#mode』と入力してオプションから選択することで、チャットモードを変更することもできます」とBing Chatが答えたとのこと。

2023年02月20日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

